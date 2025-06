«Iker es una persona maravillosa, muy seria, pero no en temas de fidelidad, chocábamos en política», así describe Claudia Montes, Miss Asturias 2017, cómo fue su relación con Iker Casillas, la cual dice que duró un año.

Miss Asturias ha contado, con todo lujo de detalles, cómo fue su relación con el ex portero del Real Madrid en la primera entrevista en vídeo que concede a un medio de comunicación.

«Fue maravillosa. Iker es una persona maravillosa y con las ideas muy claras como yo. Los dos teníamos las ideas muy claras. Ni yo me iba a marchar de Asturias porque tengo un hijo y pues quiero que su futuro sea aquí y él pues tiene su vida allí en Madrid, con sus hijos y su ex mujer ahí. Sabíamos donde iba a llegar nuestra relación, porque al final, pues cuando tienes una edad, tienes las ideas claras», explica Montes.

Y prosigue: «Empezamos una relación conmigo personalmente muy seria, no seria de fidelidad ni de nada claro, seria en el sentido de siempre ha sido muy sincero conmigo y yo con él. Nos hemos respetado mutuamente siempre. No considero que me haya mentido. Considero que nos hemos contado la verdad los dos».

Montes asegura que el ex portero, después de su infarto, «lo que quiere es vivir y que le dejen». «Es lo que le deberían dejar hacer a todo el mundo porque está soltero y puede hacer lo que le da la gana», explica Miss Asturias.

Miss Asturias tenía «miedo a la prensa»

Tras ser preguntada si se vieron en persona muchas veces, Claudia responde que «no» y que fue «por miedo a la prensa». «Como ya había vivido lo de David Bustamante sin ser verdad, me imagino si me pillan con él siendo verdad y aquí se lía la mundial», explica.

Miss Asturias también admite que a día de hoy no mantienen mucho contacto y que cree que se enfadó algo con ella cuando habló con periodistas.

«Yo creo que igual se enfadó un poco porque, no lo hice a malas lo hice a buenas, cuando Claudia Babel empezó a hablar de él, de que si estaba enamorada y todo me resultó muy curioso que dijera que estaba enamorada cuando al programa siguiente o a la semana siguiente resulta que también estaba ligando con supuestamente con Joaquín, el del Betis o algo así. Bueno, me resultaba muy curioso esa entrevista que dio y entonces, pues yo me acuerdo de que me habló, creo que fue Antonio Rossi, no, fue Pepe del Real y porque bueno, ya se sabía algo, algo se debió correr el rumor por Telecinco porque bueno, él tiene amigos periodistas y lo sabéis y me preguntó que si yo tenía algo que decir a favor de él o tal, y lo único que entré fue nada, poquito y fue para defenderlo. Y creo que le pareció un poquito mal», explica.

Sin embargo, asegura que todavía se siguen gastando bromas. «El humor negro que tiene, el buen humor que tengo yo… Hace poco vino a Asturias y le dije ni se te ocurra aparecer por Gijón», explica, a la vez que quiere guardarse lo que él le contestó.

«Somos de partidos políticos distintos»

Miss Asturias también dice que Iker Casillas le ha contactado a raíz de que su nombre apareciera en los medios vinculada al caso Koldo. «Sí me manda apoyo. Lo único que chocamos mucho porque somos de partidos políticos distintos», zanja Montes, dejando claro que ella es del PSOE.