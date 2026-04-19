Los guardias civiles desplegados en la valla de Ceuta están sufriendo una oleada de agresiones a manos de inmigrantes ilegales en los últimos meses, coincidiendo con la regularización masiva. Son «el pan de cada día» de los agentes. «Nos jugamos la vida cada día sin los medios adecuados», declaran a OKDIARIO víctimas de estos ataques, denunciando la terrible situación que padecen.

Los agentes se sienten «maniatados» por no disponer del «material adecuado para poder repeler estas agresiones», que se producen «con mucha frecuencia». En su mayoría han de prestar servicio sin ciertos medios materiales, como sprays de defensa y lazos de engrilletado, porque no se les reponen, como recientemente ha revelado este diario.

Además, ha aumentado la violencia con la que los inmigrantes ilegales cometen esos ataques. Del lanzamiento de piedras y de heces han pasado a cometer las agresiones con garfios. Un arma afilada y de gran tamaño –de más de un palmo– que puede segar la vida a los agentes.

El pasado lunes tuvo lugar una de estas agresiones brutales contra los agentes. Los hechos se produjeron a las 15:00 horas, cuando un agente que prestaba servicio unipersonal dio el alto a un migrante, de origen subsahariano, que accedió a suelo español mediante la técnica de escalo de la valla fronteriza que separa Marruecos de España.

El guardia civil procedió a darle el alto para la activación del protocolo de rechazo en frontera de esta persona. Sin embargo, éste hizo caso omiso a las órdenes del agente y, tras la negativa a entregarse, procedió de forma súbita y violenta a atacar al guardia civil, atacándole a la altura del tórax con un garfio de hierro oxidado de fabricación artesanal –utilizado para el escalo de la valla–.

Finalmente, logró clavárselo en el brazo izquierdo. Además, durante el forcejeo, el agente sufrió diversos rasguños y magulladuras en el resto del cuerpo y heridas en las manos. Tuvo que ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica y se vio forzado a coger la baja.

Tras el suceso, el agresor consiguió huir y accedió a territorio ceutí sin poder ser detenido.

Urge el refuerzo de medios

Ha sido la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) la que ha dado la voz de alarma a OKDIARIO denunciando esta «preocupante reiteración de incidentes que ponen en riesgo la integridad de los agentes en el ejercicio de sus funciones».

Esta asociación exige al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil «un refuerzo urgente de los medios humanos y materiales destinados a garantizar la seguridad de los guardias civiles, especialmente en zonas de especial presión operativa como Ceuta, Melilla y el Campo de Gibraltar».

Asimismo, reitera «la necesidad de que la labor de la Guardia Civil sea reconocida como profesión de riesgo, en consonancia con la realidad a la que se enfrentan diariamente sus efectivos».

«No estamos ante un hecho puntual, sino ante una situación que se repite con demasiada frecuencia. Nuestros compañeros trabajan en condiciones de riesgo real y creciente, y es imprescindible que las administraciones actúen con determinación», declara Daniel Fernández, presidente de IGC, subrayando que «reforzar los medios y reconocer la profesión de riesgo no es una opción, sino una necesidad urgente».

«No podemos normalizar que quienes velan por la seguridad de todos los ciudadanos sean objeto de ataques», sentencia el presidente de esta asociación, transmitiendo también su apoyo a los agentes agredidos, y reclamando «medidas efectivas» que eviten que estos hechos vuelvan a repetirse.

Se dispara la inmigración ilegal en Ceuta y Melilla

La inmigración ilegal en Ceuta y Melilla por vía terrestre se ha disparado un 392% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025. El año pasado, las llegadas registradas por esta vía fueron 379, frente a las 1.866 de este año. Así se desprende del último informe quincenal del Ministerio del Interior.

Una situación que también coincide con la regularización masiva anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de enero y consumada esta semana que, según mandos de la Policía, «va a impedir investigar muchos casos de trata, explotación sexual y de inmigración ilegal». Además, los sindicatos policiales advierten de que «supone un coladero de delincuentes, incluso por delitos muy graves».

Por ciudades autónomas, la peor situación la registra Ceuta, que ha contabilizado un aumento de más de 1.400 entradas. Pasa de registrar 340 llegadas a más de 1.800, lo que supone un aumento del 435%. Por su parte, la ciudad autónoma de Melilla pasa de 39 a 47 llegadas, lo que supone un 20% más.

En la vía marítima también se ha registrado un incremento de llegadas irregulares a Baleares y a la Península. Los datos acumulados en estas dos zonas revelan que el incremento de inmigrantes irregulares ha sido de un 24%, pasando de las 2.181 entradas a más de 2.700.

En la única zona donde se ha logrado reducir el número de inmigrantes irregulares ha sido en Canarias, donde el descenso es del 80%, reduciendo las entradas en más de 7.000.

Tanto guardias civiles como policías secundarán el próximo 9 de mayo una misa solemne en la Catedral de la Almudena, en Madrid, en homenaje a los agentes fallecidos en acto de servicio. Además, en ella se encomendarán a la Virgen para que se les conceda la profesión de riesgo. Tras sus denuncias reclamando este reconocimiento, que han sido ignoradas de forma reiterada en el tiempo, los agentes han tenido que elevar sus peticiones al Parlamento Europeo.

Tras esta lucha han logrado que el Ministerio del Interior se siente a negociar. El próximo 29 de abril, sindicatos y asociaciones han sido convocados por la secretaria de Estado y Seguridad, Aina Calvo, para iniciar la mesa técnica encaminada a la materialización de la profesión de riesgo.