El Gobierno de Pedro Sánchez sugiere en la web del nuevo proceso de regularización masiva de inmigrantes irregulares que quienes acabarán acogiéndose a esta polémica medida serán ciudadanos blancos, rubios y de alta cualificación.

Lejos de las escenas que difunden estos días los medios de comunicación con colas e hileras de inmigrantes ilegales aguardando en el exterior de consulados extranjeros en España, el Gobierno ha recurrido a un banco de imágenes para ilustrar la web oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los detalles de la regularización recién aprobada por el Ejecutivo.

Así, en esta página puede verse de forma destacada una foto extraída de un banco de imágenes, de uso gratuito, con licencia libre de derechos de autor y firmada por el fotógrafo Vitaly Gariev, de origen ruso. En esta instantánea aparecen «compañeros de trabajo tomándose un selfi en la oficina con un smartphone y posando sonriendo», según reza en la descripción.

Los figurantes, entre los que hay personas de tez blanca y pelo rubio, son retratados en esta serie (hay más fotos de reuniones de trabajo) como empleados de elevada cualificación, y en un ambiente laboral idílico.

Este uso de la citada imagen que hace el Gobierno suele ser cuestionado precisamente por la izquierda y sus organizaciones sociales afines, que ven aquí discriminación y hablan de «racismo estético» o «etnocentrismo blanco».

La Enciclopedia de Estudios Globales Encyclopedia of Global Studies, en inglés), editada por los académicos Helmut K. Anheier y Mark Juergensmeyer, define «etnocentrismo blanco» como la creencia de grupos de personas blancas de que su propia cultura, valores y creencias son superiores a los de otros grupos raciales.

Captura de la web del Gobierno para la regularización con la controvertida imagen.

Junto a la controvertida imagen, la web del Gobierno resume asísus nuevos papeles para todos. «¿Qué es la Regularización Extraordinaria? Es un proceso excepcional dirigido a las personas migrantes que se encuentran en situación irregular o solicitantes de Protección Internacional en España, y que hayan llegado antes del 1 enero de 2026».

Este programa, añade, «está diseñado para reconocer la contribución de miles de personas que ya forman parte de nuestra sociedad». Y subraya beneficios como «residir y trabajar por al menos un año», «acceso a servicios sociales y sanitarios» e «integración social y laboral».

Imagen del fotógrafo ruso Vitaly Gariev usada por el Gobierno en su web para la regularización.

Sobre las personas a las que va dirigido este proceso, el Ejecutivo alude a quienes han solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026, y a quienes se encuentran en «situación administrativa irregular» y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026.

Asimismo, en la primera versión (ya no aparece) de una guía disponible también en esta web con el título Preguntas y respuestas sobre esta regularización extraordinaria, el Gobierno usó igualmente al menos dos fotografías extraídas de bancos de imágenes.

Es el caso, por ejemplo, de una instantánea de «personas caminando por un puente de Estambul», en Turquía. El Gobierno presenta a estos peatones fotografiados a vista de pájaro en la capital turca como si fueran inmigrantes irregulares.

Otra foto, con peatones en un puente de Turquía, usada por el Gobierno en la misma web.

Entretanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó el pasado miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de «negarse» a dar información al Congreso de los Diputados sobre cuántos inmigrantes van a ser regularizados tras el real decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros.

Según el jefe de la oposición, el Ejecutivo socialcomunista está gobernando «en contra» del Parlamento y de «la voluntad popular». A su juicio, es un «disparate» regularizar «a granel» a personas con «antecedentes policiales» o que «han abusado de una mujer», informó Ep.

«Se está yendo contra la legislación europea, contra los acuerdos del Congreso de los Diputados, sin ningún tipo de información y por real decreto. Yo creo que esto es un disparate», señaló Feijóo en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

Hasta dos millones

Mientras el propio Pedro Sánchez habla de «la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana» y que se verían beneficiadas por esta regularización, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), señaló el pasado febrero que el número de inmigrantes que podrían acogerse a este proceso podría estar cerca de los 800.000.

Además, la Airef advirtió de que no se pueden extrapolar los efectos de la regularización de 2005 porque en aquel momento se exigía un contrato de trabajo y ahora no.

Por su parte, los diplomáticos prevén que las regularizaciones se cuadrupliquen hasta los dos millones por el concepto de «reagrupación familiar».

Sobre esta cuestión, se pronunció así en declaraciones a OKDIARIO el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella. «Respecto a la regularización de inmigrantes en España, veremos cuáles son las cifras reales. Cuando consigan la residencia legal en España, cabe también suponer que una gran mayoría de esas personas, las que tengan edad de haber tenido hijos, pues pidan la reagrupación familiar de esos hijos y del cónyuge que residen todavía en los países de origen». Contando una media de mujer y dos hijos por inmigrante regularizado, la cifra de medio millón se cuatriplicaría.