Los diplomáticos prevén que las regularizaciones se cuadrupliquen hasta los 2 millones por «reagrupación familiar»

Los diplomáticos españoles prevén que las regularizaciones de inmigrantes que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez se cuadrupliquen hasta los 2 millones por la llamada «reagrupación familiar». Así lo trasladan a la espera de que el Ejecutivo apruebe el decreto y lo ponga en marcha con su publicación en el BOE «en las primeras semanas del mes de abril», según señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el pasado jueves.

Si bien el Gobierno y sus socios calculan que entre 500.000 y 800.000 irregulares podrán acogerse a este proceso extraordinario de regularizaciones, los diplomáticos españoles, conocedores de primera mano de esta materia, apuntan a una cifra superior, alcanzando los dos millones de beneficiarios reales cuando los regularizados tramiten después el papeleo para traerse a España a sus cónyuges e hijos.

Sobre esta cuestión, se pronuncia así en declaraciones a OKDIARIO el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella. «Respecto a la regularización de inmigrantes en España, veremos cuáles son las cifras reales. Cuando consigan la residencia legal en España, cabe también suponer que una gran mayoría de esas personas, las que tengan edad de haber tenido hijos, pues pidan la reagrupación familiar de esos hijos y del cónyuge que residen todavía en los países de origen».

Para Virella, eso va a suponer una considerable «carga adicional de trabajo», porque «la tramitación de esos visados de reagrupación familiar para venir a residir a España de esos cónyuges e hijos menores, se hace sobre todo en los consulados de España», explica el que fuera embajador español en Senegal entre 2015 y 2020.

«Se suma así una carga adicional en volumen de trabajo para los empleados públicos que trabajan en la red consular, no solamente diplomáticos, también funcionarios y otras categorías de la red consular, y empleados locales», añade.

Virella denuncia, sin embargo, que los recursos humanos existentes en las oficinas consulares «no aumentan desde hace años». Sí lo hace, en cambio, el volumen de usuarios de «nuevas misiones decididas por el legislador o el Gobierno españoles», advierte. De esta forma, critica que «no se adecuan los recursos existentes con esas nuevas demandas de trabajo».

«Hay, por lo tanto, unas expectativas, o, si se quiere, unos derechos por parte de un creciente número de usuarios, y en primera línea de la administración del Estado para atenderlas se encuentran los empleados públicos de la red consular que están ya encontrando el malestar, la indignación muchas veces, de usuarios que ven que sus demandas tardan en ser atendidas más tiempo de lo que esperan y desean», señala este diplomático.

Nietos de exiliados

En cuanto a la Ley de Memoria Democrática con la que el Gobierno quiere nacionalizar a nietos y bisnietos de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, e incluso a descendientes de españoles emigrantes de antes de julio de 1936 sin motivación política, como ha revelado OKDIARIO en exclusiva, Virella también cree que se acabarán beneficiando más familiares.

En este proceso, son en torno a 2.400.000 las inscripciones y solicitudes que se han contabilizado en el plazo ya cerrado (acabó el pasado octubre). Aunque todavía no puede saberse cuántas de esas personas adquirirán definitivamente la nacionalidad española (ya la han obtenido medio millón, según datos del Gobierno a finales de 2025), el presidente de ADE prevé mayores efectos al medio y largo plazo de esta controvertida nacionalización (que da derecho a voto en las generales), considerada por el PP como un «pucherazo» o «reemplazo electoral».

«Cabe tener en cuenta que, una vez que estas personas consigan la nacionalidad española, pueden solicitar la nacionalidad para sus hijos menores de edad. Entonces es posible que, tras los años que tardemos en tramitar esas solicitudes –en algún consulado con mucha carga de trabajo puede ser más de diez años–, después vengan las solicitudes de inscripción en el Registro Civil de esos consulados de los hijos menores de edad que tienen derecho como hijos de españoles a la nacionalidad española», alerta Virella.