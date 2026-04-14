Feijóo rechaza la regularización masiva de ilegales: «Es inhumana, injusta, insostenible e insegura»

Alberto Núñez Feijóo ha intervenido ante sus diputados y senadores en el Congreso de los Diputados. El líder del PP ha rechazado la regularización masiva de inmigrantes ilegales que ha aprobado hoy el Gobierno en el Consejo de Ministros: «Es inhumana, injusta, insostenible e insegura», ha asegurado.

Para el líder popular, esta medida que el Gobierno pactó hace meses con Podemos, «es inhumana» porque «alienta a las mafias que trafican con personas», ha asegurado. Feijóo sostiene que el mensaje que manda al mundo Pedro Sánchez es que España «es un chollo para las mafias porque pueden hacer su trabajo con éxito».

También ha señalado que «no es justa, porque perjudica a quien cumple, trabaja, cotiza, aporta y a quien entra de forma legal». En este sentido, también ha apuntado que la medida «es insegura» porque «no hay exigencias suficientes, no se sabe ni a cuántas personas afecta», recuerda.

En este contexto, se añade un factor clave. Para el presidente del PP, la regularización también es «insostenible» por la falta de previsión y la falta de estudios de impacto.

«Se está haciendo sin memoria económica ni previsión de coste» y recuerda que la falta de financiación y sin planificación «los servicios sociales, la sanidad, la educación, la vivienda, sufrirán un aumento de demanda», ha advertido que serán «los ayuntamientos y las comunidades autónomas son las que se tendrán que hacer cargo».

Por eso, insiste Feijóo, que «el Estado del bienestar se protege, no se sobrecarga», ha apostillado.

El modelo del PP

Para el líder de los populares, el modelo de Sánchez solo genera desigualdades y conflictos. Por eso, ha relatado durante su intervención cuál es el modelo del Partido Popular.

Feijóo ha señalado que España «no puede convertirse en el país donde sale más rentable saltarse la ley que cumplirla». Propone, antes de regularizar, «reformar las vías legales de acceso, reforzando el control de las fronteras y actuando en origen contra el tráfico de personas».

Además, considera que «la regularización no puede ser un premio», sino que para dar la residencia legal en España a alguien, esas personas deben «pasar por una integración real que se mide en trabajo, en conocimiento del idioma, en integración acreditada y en ausencia de antecedentes penales y policiales».

Por eso, ha apostillado, «un Gobierno responsable regulariza con control; en España no se le puede regalar la residencia a nadie».

«Los españoles no quieren más cartitas»

El líder de la oposición también ha reprochado a Sánchez que ofrezca otra carta a los españoles una vez que se ha demostrado, «como señaló el PP», ha recordado, que las ayudas del Gobierno «se iban a quedar cortas porque la subida del combustible se lo ha comido todo». «¿Otra carta? ¿Eso es lo que ofrece a los españoles?, se pregunta. «La gente no quiere más cartitas. Quiere más ayudas».

Ha calificado de «broma macabra» que la semana pasada coincidiera el inicio de la campaña de la renta con el arranque del juicio por corrupción en el Supremo. «Que se le baje el IVA de los alimentos. Que se le baje el IRPF. Que se alivie y acompañe a las familias de clase media para que no vivan ahogadas. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno», ha exigido al Ejecutivo.