Avalancha en el consulado de Marruecos en Almería: miles de inmigrantes ilegales buscan regularizarse

Unas 8.000 personas han pasado desde el pasado sábado por el consulado de Marruecos en Almería para reunir papeles con vistas a la regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La avalancha, concentrada en vísperas de la aprobación del decreto, ha dejado colas y esperas a las puertas de la sede diplomática ante la carrera por obtener certificados y documentación.

La mayor afluencia se registró durante el fin de semana, aunque la concentración de personas se ha mantenido igualmente este lunes y martes en el entorno del consulado, situado en la avenida del Mediterráneo de la capital almeriense, donde miles de usuarios aguardaban turno desde primera hora de la mañana.

La presión sobre la sede consular coincide con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del real decreto que articulará este proceso extraordinario de regularización, y que permitirá la legalización de más de medio millón de personas que se encuentran en situación irregular en nuestro país. La publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado está prevista para este miércoles, lo que ha disparado el movimiento de personas interesadas en reunir cuanto antes la documentación necesaria, entre ella la relativa a la carencia de antecedentes penales en su país de origen.

Según avanzó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a partir del jueves 16 de abril y por vía presencial desde el día 20. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio. El proceso se dirige a extranjeros en situación irregular que ya estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026, que acrediten al menos cinco meses de permanencia continuada y que carezcan de antecedentes penales.

Ante las escenas de colas repetidas durante estos días, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha lanzado un mensaje de calma y ha pedido esperar a la publicación oficial del decreto para conocer todos los detalles. También ha subrayado que la mayoría de los trámites administrativos se realizan de forma telemática, por lo que advirtió de que acudir de inmediato a colas o espacios administrativos «de momento no va a ser necesario».

Martín indicó además que se habilitarán puntos de presentación presencial, previsiblemente en la capital almeriense, con cita previa, e instó a consultar los canales oficiales para evitar bulos o informaciones incorrectas sobre el procedimiento. En paralelo, circulan estimaciones de carácter no oficial que apuntan a que entre 30.000 y 40.000 residentes en Almería podrían ver finalmente regularizada su situación administrativa.