El exconsejero delegado de Aedas Homes, David Martínez, percibió una retribución de casi 9 millones de euros en el ejercicio fiscal cerrado el 31 de marzo de 2026, de los que 1,9 millones correspondieron a la indemnización derivada de su salida tras la OPA por parte de Neinor Homes, según la información remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De la cantidad recibida, 8,97 millones de euros corresponden a remuneración en metálico, que se desglosan a su vez en 849.000 euros de sueldo, 251.000 euros de retribución variable a corto plazo, 4,21 millones de variable a largo plazo, 1,9 millones por indemnización y 1,76 millones por otros conceptos.

A esto se suman 19.000 euros en especie, así como una aportación de 120.000 euros a su sistema de ahorro, según el informe anual de remuneraciones.

El sucesor de Martínez, Francisco de Borja García-Egotxeaga Vergara, no percibió ninguna remuneración vinculada a la sociedad, al igual que los consejeros dominicales.

Por el contrario, los independientes y externos recibieron una retribución fija, además de gratificaciones extraordinarias en tres casos.

Así, Santiago Fernández Valbuena devengó 209.000 euros; Cristina Álvarez Álvarez, 144.000 euros; Javier Lapastora Turpín, 136.000 euros; Milagros Méndez Ureña, 133.000 euros; y el consejero externo Francisco Javier Martínez-Piqueras Barceló devengó 118.000 euros.

Por otra parte, el informe recoge que el consejero ejecutivo saliente, David Martínez, fruto de la OPA lanzada en el ejercicio por Neinor, no tuvo que mantener durante un periodo mínimo de dos años, según el plan de incentivos a largo plazo (LTIP, por sus siglas en inglés), las acciones que recibió en virtud del mismo, pudo realizar operaciones de cobertura y estará sujeto a cláusulas clawback durante un periodo máximo de dos años.

El importe total devengado por el conjunto de los consejeros de la promotora durante el último ejercicio fiscal ascendió a 9,73 millones de euros, una cifra que estuvo determinada principalmente por el cese de David Martínez, que tuvo lugar el 9 de febrero de 2026.

Tras la adquisición por parte de Neinor se produjo el cese del hasta entonces consejero delegado de Aedas Homes, David Martínez, que en febrero de este año fue nombrado director de desarrollo inmobiliario de Merlin Properties.