Palladium Hotel cumple dos meses en Peñíscola: cinco piscinas, un spa y un restaurante showcooking
El hotel, ubicado a pocos metros de Playa Sur y del casco histórico de la ciudad, se inauguró el 27 de marzo
Tiene 315 habitaciones con terraza, y completas instalaciones pensadas para todos los públicos
Palladium Hotel Peñíscola lleva ya dos meses operando en Castellón. Palladium Hotel Group refuerza así su presencia en la Comunidad Valenciana, donde ya opera Only YOU Hotel Valencia.
Con un diseño mediterráneo y una ubicación privilegiada, situado a escasos metros de Playa Sur y a cinco minutos a pie del centro histórico, el hotel dispone de 315 habitaciones de distintas categorías, diseñadas para ofrecer una experiencia personalizada y adaptada a cada tipo de viajero. Desde las acogedoras habitaciones Deluxe, ideales para escapadas en pareja, hasta sus amplias Suites con terraza y vistas al mar. Destacan especialmente la Suite y la Master Suite Jacuzzi Terrace, las más exclusivas del hotel, con dos plantas y con terrazas que ofrecen espectaculares vistas panorámicas al mar y al castillo de Peñíscola, además de jacuzzi privado. Gracias a sus distintas opciones, el alojamiento se adapta tanto a estancias individuales y familiares como a grupos, garantizando siempre el máximo bienestar y una estancia a medida para cada huésped.
Gastronomía, bienestar y ocio, frente al Mediterráneo
Palladium Hotel Peñíscola dispone de unas instalaciones pensadas para elevar la experiencia del huésped en cada momento, entre las que destacan cinco piscinas para todos los públicos, además de zonas exclusivas para adultos, niños y espacios chill out. El hotel alberga uno de los mejores y más completos spa de la zona, equipado con piscina de chorros, sauna, hammam, hamacas térmicas y salas de masaje, además de una piscina infantil y un gimnasio totalmente equipado.
La propuesta gastronómica se articula en torno a El Mercat un restaurante showcooking de cocina internacional y mediterránea, Llevant Bar cafetería y pool bar donde se puede disfrutar de un servicio de coctelería, así como una propuesta gastronómica que se adapta a todos los gustos. Como broche ideal, Nix Rooftop Bar con hamacas y jacuzzis, perfecto para disfrutar de cócteles con vistas panorámicas al mar.
En cuanto al entretenimiento, el hotel ofrece una amplia y completa oferta para todas las edades. Los adultos podrán disfrutar de experiencias como música en directo, actividades acuáticas o experiencias para el cuerpo y mente, mientras que los más pequeños podrán divertirse en el Miniclub o talleres creativos, entre muchas otras.
Además, su ubicación estratégica permite una excelente conectividad gracias a su proximidad a los aeropuertos internacionales de Alicante, Valencia, Castellón y Reus, consolidándolo como un destino ideal tanto para vacaciones en familia como para escapadas con amigos.
Sobre Palladium Hotel Group
Palladium Hotel Group es una cadena hotelera española con más de 50 años de experiencia, propiedad de Grupo Empresas Matutes (GEM). El grupo opera más de 40 hoteles y más de 13.000 habitaciones, distribuidos en ocho países: España, México, República Dominicana, Jamaica, Italia, Brasil, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, y gestiona 8 marcas: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, The Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels y la marca Hard Rock Hotels bajo licencia con dos hoteles en Tenerife y Marbella. Palladium Hotel Group se caracteriza por su filosofía de atención a su equipo humano y de ofrecer a sus clientes un alto nivel de calidad en sus productos y servicios. www.palladiumhotelgroup.com