Maratón de Madrid 2026: fecha, horarios, recorrido, inscripciones y cuántos kilómetros son

La Maratón de Madrid regresa en 2026 y, como cada año, va a transformar la ciudad durante unas horas. No es sólo que haya calles cortadas o miles de corredores, es que el ambiente cambiará la mañana del próximo domingo por completo con gente animando, música en distintos puntos y un movimiento constante desde primera hora de la mañana, pero ¿a qué hora comienza? ¿cuáles son los premios? Te detallamos toda la información de esta carrera, a continuación.

La Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid lleva años consolidándose como una de las carreras más seguidas, en parte porque no está pensada únicamente para corredores expertos, sino que tiene varias distancias y eso hace que participe gente muy diferente, desde quienes buscan marca hasta quienes simplemente quieren terminarla. De este modo si estás pensando en correrla o quieres enterarte bien de cómo funciona, conviene tener claros algunos datos básicos antes de que llegue el día.

Cuándo es la Maratón de Madrid 2026

La Maratón de Madrid 2026 se celebra el domingo 26 de abril de 2026, dentro de la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid, que alcanza su 48ª edición. Ese día, la capital reunirá a cerca de 47.000 corredores, con participantes llegados de más de 100 países, lo que convierte la prueba en una de las más internacionales del calendario.

Además, no se trata solo del maratón clásico. El evento incluye tres modalidades para adaptarse a todos los niveles:

Maratón (42 km)

Media maratón (21 km)

Carrera 10K

Horario y a qué hora empieza la Maratón de Madrid

Las salidas se organizan desde primera hora de la mañana, con diferentes horarios según la distancia:

10K:Salida a las 8:00 horas

Media maratón:Salida a las 8:45 horas

Maratón: Salida a las 8:45 horas

El punto de salida está en la plaza de Gregorio Marañón, una zona bien conectada en transporte público.

Cómo llegar:

Metro líneas 7 y 10: estación Gregorio Marañón

Metro línea 5: estación Rubén Darío

En cuanto al final de la prueba, la organización establece el cierre en torno a las: 16:35 horas. Esto significa que durante buena parte del día Madrid estará volcada con la carrera, tanto en el centro como en zonas más alejadas del recorrido.

Recorrido de la Zurich Rock ’n’ Roll Running Series Madrid

Uno de los grandes atractivos de esta maratón es su recorrido. No es precisamente fácil, pero sí muy completo y turístico, atravesando zonas clave de la ciudad.

La salida arranca en Gregorio Marañón y desde ahí los corredores recorren los siguientes puntos:

Paseo de la Castellana hasta las Cuatro Torres

Zona de plaza de España

Tramos por la Casa de Campo

Callao y Gran Vía

Puerta del Sol

Zona de Atocha

Paseo del Prado y Recoletos (meta)

En el caso del maratón completo (42K), hay que tener en cuenta que es un circuito exigente, con bastante desnivel. Algunos tramos clave:

Inicio con subida hasta el km 3

Tramo con subidas y bajadas constantes hasta el km 21

Subida dura entre el km 21 y el 22,5

Zona muy exigente entre el km 30 y el 38

Últimos kilómetros con tendencia ascendente hasta meta

La media maratón y el 10K comparten parte del recorrido, sobre todo en las zonas más céntricas, lo que hace que el ambiente sea muy animado durante toda la mañana.

Además, el recorrido cuenta con:

Puntos de avituallamiento

Servicios médicos

Zonas de descanso

Más de 30 puntos de animación con música en directo

Cuántos kilómetros son la Maratón de Madrid

La prueba principal mantiene la distancia oficial de cualquier maratón, es decir, unos 42,195 kilómetros, pero el evento ofrece tres opciones, lo que permite participar con distintos niveles de preparación ya que la Media maratón dura 21,097 kilómetros, mientras que la Carrera 10K dura 10 kilómetros Cada una de ellas tiene su propio ritmo, aunque todas comparten parte del recorrido y la misma meta en el centro de Madrid.

Lista de premios y dónde ver los resultados

La Maratón de Madrid cuenta con premios económicos y reconocimientos para distintas categorías.

Premios principales (clasificación general):

1º puesto: 10.000 €

2º puesto: 6.000 €

3º puesto: 5.000 €

Hasta el 8º clasificado con premios decrecientes Categoría española:

1º: 2.000 €

2º: 1.500 €

3º: 750 € Otras categorías:

Sillas de atletismo

Personas con discapacidad

Clasificaciones por edad



Además, todos los corredores que crucen la meta reciben la medalla finisher, uno de los recuerdos más valorados de la prueba.

En cuanto a los resultados, se pueden consultar fácilmente tras la carrera en varios sitios, aunque lo mejor es entrar en la página web oficial del evento y también es posible ver los resultados en la aplicación oficial de la carrera así como en plataformas de cronometraje. También es posible seguir la prueba en directo a través de Telemadrid tanto por televisión como por la web.

En definitiva, la Maratón de Madrid 2026 vuelve a ser una cita clave tanto para corredores como para quienes quieren vivir el ambiente desde fuera. Con un recorrido exigente, miles de participantes y una ciudad volcada durante horas, es uno de esos eventos que convierten Madrid en un auténtico escenario deportivo a cielo abierto.