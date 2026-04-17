Inscripciones para la Maratón de Madrid 2026: precio, hasta qué día está abierto el plazo y quién puede apuntarse

¿Tienes previsto apuntarte al Maratón de Madrid y no sabes cómo hacerlo? La carrera se celebra el próximo domingo 26 de abril de modo que puede que pienses que todavía te quedan días para apuntarte aunque no es así del todo. En los últimos días muchas plazas ya están casi agotadas, sin olvidar que tenemos distintos tramos de precios que han ido subiendo conforme se llenaban los cupos. Y como suele pasar, es posible que más de uno llegue tarde y más si tenemos en cuenta que a fecha actual de 17 de abril el plazo ya estaría cerrado, aunque todavía hay quien intenta encontrar el modo de hacerse con su dorsal. Así que si eres de esas personas, toma nota porque te ofrecemos todos los detalles y vemos si todavía existe posibilidad de apuntarse a esta maratón cuyo nombre completo es Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid

El registro para participar en el Maratón de Madrid 2026 se mantuvo abierto hasta el 15 de abril o hasta que se completaran las plazas disponibles, que en la práctica es lo que ha ido marcando el ritmo durante todo el proceso. Podemos decir entonces que no ha sido una inscripción única con precio fijo, sino un sistema por fases. Es decir, cuantos antes te apuntabas, menos pagabas. Y a medida que se iban llenando los cupos, el precio subía automáticamente. A estas alturas, dos días después del cierre, ya no hay inscripciones directas. La única alternativa que queda es apuntarse a la lista de espera, aunque eso no asegura conseguir dorsal.

Cuánto cuesta correr el Maratón de Madrid 2026

Aquí es donde más dudas suele haber, porque no existe un único precio. Depende de cuándo te apuntaras.

En el caso del maratón completo (42 kilómetros), los precios fueron escalonados:

70 € en el primer tramo (hasta 4.000 inscritos)

80 € en el segundo tramo (hasta 6.000 inscritos)

90 € en el tercero (hasta 8.000 inscritos)

100 € en el último tramo (hasta 15.000 inscritos)

La media maratón siguió una lógica similar, aunque lo que se paga es algo menos:

40 € en el primer tramo

50 € en el segundo

60 € en el tercero

70 € en el último

Y el 10K, que suele atraer a corredores más ocasionales o a quienes se inician, arrancaba en 25 € y llegaba hasta los 40 € en la fase final.

A todo esto hay que añadir la licencia obligatoria de la Federación Española de Atletismo, que no está incluida en el precio:

5 € para el maratón

3 € para media maratón y 10K

Si no se tiene, se puede tramitar directamente durante la inscripción, sin pasos extra.

Lista de espera para poder participar en el Maratón de Madrid

Con el cierre de inscripciones, la organización ha dejado abierta la opción de apuntarse a una lista de espera. Es la vía que utilizan para cubrir bajas si algún corredor renuncia a su plaza. Eso sí, el precio aquí ya no tiene nada que ver con los primeros tramos:

150 € para el maratón

100 € para la media maratón

50 € para el 10K

Y es importante señalar que en el caso de la lista de espera, no hay garantía al 100% de que se vaya a conseguir una plaza para la carrera, ya que en realidad, lo que pasa es que entras en una especie de cola por si se libera alguna plaza.

Requisitos para participar

Aunque pueda parecer evidente, no basta con pagar la inscripción y ya está dado que se deben cumplir varios requisitos. La edad es uno de ellos ya que para cualquiera de las distancias es obligatorio tener al menos 18 años el día de la prueba.

También se insiste bastante en el estado físico. No es un trámite sin más. Desde la organización recomiendan hacerse una prueba de esfuerzo antes de participar, especialmente en el maratón, que exige un nivel de preparación alto. Y otro punto importante es la licencia federativa, ya que todos los corredores deben tener una licencia de la RFEA en vigor el día de la carrera. Si no se dispone de ella, se puede añadir durante el proceso de inscripción. Las licencias extranjeras no sirven como sustituto.

Qué pasa si no puedes correr

La inscripción no se puede ceder a otra persona ni guardarse para otro año. Es personal y queda vinculada al corredor desde el momento en que se confirma pero hay una excepción, ya que en caso de lesión, se puede solicitar la devolución del 90 % del importe, siempre que se presente un parte médico antes del 31 de marzo de 2026. A partir de ahí, cualquier cambio en la carrera por causas externas, ya sea fecha, recorrido o incluso cancelación, no implica devolución del dinero. En esos casos, la inscripción se mantiene para otra edición.

Recogida de dorsales

Si consigues inscripción, debes saber que el dorsal debes recogerlo antes en la Feria del Corredor, que se celebra en IFEMA.

Los horarios son:

Viernes 24 de abril: de 10:00 a 20:00

Sábado 25 de abril: de 10:00 a 20:00

Para recogerlo hay que llevar dos cosas básicas: el comprobante de inscripción (o el código QR que envía la organización) y un documento de identidad con foto. Ese código QR se envía el 18 de abril junto con las instrucciones finales. Si no llega, se puede descargar desde el área de inscripción. También se puede recoger el dorsal de otra persona, pero presentando su documentación.