Simeone no se esconde: «Los aficionados necesitan ganar, no que les mande ningún mensaje»

Simeone resopló antes de comparecer ante los medios de comunicación. Un resoplido para afrontar lo que viene, que es el duelo por la defunción en Copa del Rey. El Atlético claudicó en la tanda de penaltis ante una grandiosa Real Sociedad. Una cornada de doble trayectoria. La propia derrota y el golpe psicológico para lo que está por venir, que son unas semifinales de Champions. Palabras mayores. Los rojiblancos ya se desmayaron la temporada pasada tras la traumática eliminación en Champions. Quieren evitarlo esta.

«Felicitar al rival. Hicieron el partido que tenían que hacer. No empezamos bien, pero pudimos haber resuelto mejor los dos goles que encajamos. Ellos fueron más intensos que nosotros. En el descanso hablamos de cambiar el paso y el ritmo. El segundo tiempo fue el que teníamos que jugar. Empatamos y estuvimos cerca de hacer el tercero. En la prórroga tuvimos una ocasión cada uno. Competimos muy bien, dimos lo que teníamos, pero los penales fueron para el lado de ellos», inició Simeone.

El técnico argentino abrazó a sus jugadores tras la derrota. «No tuve mucho que decir, solo estar cerca de ellos. Hicieron un esfuerzo enorme y un segundo tiempo muy bueno, pero el partido eran los 90 minutos. Se fueron por muy poco las jugadas finales. Ellos tuvieron contundencia y nosotros no. Normal que el equipo tuviera baja física en la prórroga. Salvo el arranque del partido, el equipo dio absolutamente lo que tenía. Creo que los aficionados necesitan ganar, no que les mande mensaje», detalló.

El Atlético notó el cansancio al venir de batirse con el Barcelona en Champions. «Sí, pero no la pongo en relación al partido, sino a que no entramos bien a la primera parte del partido. En el minuto 15 comenzamos a mejorar. Marcamos, pero volvimos a caer. Tuvimos menos intensidad, menos recuperación de pelotas… En el segundo tiempo jugamos el partido que debíamos haber jugado. No estoy pensando en el Arsenal, me duele mucho lo de hoy. Competimos. En este lugar que estamos, solo importa ganar», dijo Simeone.

El Cholo explicó el cambio de Lookman cuando todavía quedaba medio partido por disputarse. El nigeriano estaba siendo un quebradero de cabeza para Aramburu, pero Simeone apostó por la envergadura de Sorloth y la movilidad de Julián Álvarez. «Entendía que con Sorloth jugando como nueve íbamos a tener más situaciones de gol y Julián podía cumplir con lo que estaba haciendo Lookman. Lo entendí de esa manera», zanjó Simeone.