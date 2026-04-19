Desolación absoluta fue lo que sintió el Atlético de Madrid de Simeone sobre el césped de La Cartuja tras perder la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad en una dramática tanda de penaltis. Los jugadores del equipo rojiblanco terminaron abatidos y con lágrimas en los ojos. También el entrenador argentino terminó hundido con un desenlace muy cruel para la entidad colchonera en esta final. El equipo rojiblanco se fue de Sevilla sin trofeo.

Una tanda de penaltis donde Unai Marrero le detuvo los dos primeros penaltis al Atlético de Madrid. Primeramente, con una atajada a Sorloth y otra ante Julián Álvarez. Finalmente, Pablo Marín marcó el gol definitivo y fue en ese momento cuando Simeone ya no creyó más en la victoria. Y eso que en el minuto 82 cuando Julián hizo el empate, todo se veía diferente para los colchoneros. Cruel derrota en Sevilla para el Atlético.