Atlético de Madrid – Real Sociedad en directo hoy: resultado, goles y cómo va la final Copa del Rey en vivo
Sigue en directo la final de la Copa del Rey 2026
Atlético de Madrid y la Real Sociedad buscarán ganar el título en La Cartuja
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La final de la Copa del Rey ha paralizado el mundo del fútbol español. La emoción vuelve a La Cartuja con el Atlético de Madrid y la Real Sociedad compitiendo por ser campeones en Sevilla entre la presión desbordante para escribir sus nombres en la historia de la competición.
No hay términos medios en un partido tan definitivo. No hay matices entre la euforia del ganador y la decepción del perdedor. Cada detalle, cada error, cada decisión, eleva su dimensión. No hay tiempo para la redención. No hay revancha. Diego Simeone frente a Pellegrino Matarazzo, desde la pizarra. Julián Álvarez y Antoine Griezmann frente a Mikel Oyarzabal y Luka Sucic. Estrellas contra estrellas. Todo ello con Alberola Rojas como árbitro de la final de la Copa del Rey y Trujillo Suárez desde el VAR.
Del ganador de cada duelo, pero sobre todo del triunfador en el choque total colectivo, surgirá el nuevo campeón de Copa. La Real Sociedad no levanta este trofeo desde 2021, cuando ganó la final de la edición de 2019-20. Hace cinco años. El Atlético retrocede mucho más. Su décima y última Copa data de 2013, hace trece años, ya con Simeone al frente y con Koke en el campo.
Ha sido invencible el Atlético en cada uno de sus últimos nueve enfrentamientos contra la Real, que venció la única final de la Copa que ha enfrentado a ambos a lo largo de la historia. Hace 38 años, el 27 de junio de 1987, en La Romareda, tras el 2-2 y la prórroga, en los penaltis, con la parada final de Luis Miguel Arconada al lanzamiento de Quique Ramos.
El descanso ha sido prioritario en los últimos días para el Atlético de Madrid tras la clasificación para las semifinales de Champions con un extenuante partido de vuelta contra el Barcelona, el pasado martes, rumbo a la final de la Copa del Rey con 94 horas entre el fin de un duelo y el principio de otro, ambos concluyentes.
Enfrente, la Real Sociedad aterriza en la capital hispalense con la mochila llena de ilusión por disputar una final con público 38 años después. La afición se ha desplazado en masa recorriendo la península de arriba a abajo, y el objetivo no es otro que alzar la cuarta Copa del Rey en la historia del club.
Sigue en directo la final de la Copa del Rey:
La afición de la Real Sociedad hizo caso a Arnaldo Otegi y llenó su grada de La Cartuja en la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid con miles de ikurriñas. El líder de Bildu realizó en la previa del partido un llamamiento para dejar claro que «somos vascos, no españoles». La hinchada del Atleti respondió con miles de banderas de España en su fondo y respetando el himno nacional.
¡Un cuarto de hora para que empiece la final de la Copa del Rey!
Comienza el espectáculo musical previo al partido. La fiesta del fútbol español está en todo lo alto ahora mismo desde La Cartuja.
Matarrazo, tranquilo
El entrenador de la Real Sociedad mostró calma absoluta para la final de la Copa del Rey: «Estoy bastante calmado, mis jugadores están preparados, estamos conectados y listos para el partido. No hacemos nada diferente a lo de otro partido, hemos hecho quizás algo diferente en las reuniones individuales, pero el resto es rutina, la rutina nos da tranquilidad. Tengo confianza al 100% en mis jugadores», confesó.
Griezmann, en busca de una despedida a lo grande en el Atlético
En caso de que el Atlético sea campeón, Antoine Griezmann ganaría su cuarto título con el club rojiblanco y ante su ex equipo. La temporada que viene pondrá rumbo a la MLS y esta noche tendrá la oportunidad de una despedida a lo grande. Todo ello, sin el francés no hace historia en la Champions.
Gran ambiente en La Cartuja
Está lleno el estadio hoy. Ambas aficiones vitorean a sus equipos en los calentamientos. Cuenta atrás para que ruede el balón en Sevilla.
Hoy se estrena la RefCam
La final de la Copa del Rey supondrá el estreno de la RefCam, una innovadora tecnología impulsada conjuntamente por la RFEF y la Liga que permitirá seguir el partido desde la perspectiva del árbitro.
El encargado de portar este dispositivo será Alberola Rojas, colegiado designado para la final. El árbitro llevará integrada en su diadema una cámara con micrófono que captará en tiempo real todo lo que ocurre sobre el terreno de juego desde su punto de vista. La señal, que será producida por RTVE, ofrecerá a los espectadores una experiencia mucho más cercana, inmersiva y novedosa.
Calientan ambos equipos
¡Falta menos de una hora para que empiece la final de la Copa del Rey!
Simeone analiza la final
Así ha valorado el técnico argentino las opciones del Atlético: «Después del partido de Champions, la energía sigue arriba. Esperemos dejar las emociones en los primeros minutos para que no nos pasen factura. Hay que estar fuertes mentalmente».
«Es importante (Pubill) que vuelva a competir. Se lesionó ante el Sevilla y espero que pueda ayudarnos. Esperemos un partido muy dinámico con presión en nuestro campo. Habrá mucha intensidad en mitad de campo».
Cánticos contra Pedro Sánchez
En los aledaños de La Cartuja, un grupo de aficionados del Atlético han hecho el clásico cántico contra Pedro Sánchez que se ha vuelto tradición en los estadios españoles.
¡ALINEACIÓN DE LA REAL SOCIEDAD!
Matarazzo apuesta por el siguiente once para ganar la Copa del Rey: Unai Marrero; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Gorrotxategi; Sucic, Carlos Soler, Guedes; Oyarzabal.
La Policía incauta armas a los ultras de la Real Sociedad
Miembros de seguridad interceptaron durante la madrugada del viernes al sábado a un grupo de 150 radicales de la Real Sociedad que, en posesión de cuchillos, palos, bates y palos de hierro, se dirigían a la Alameda para batirse en una pelea campal con radicales del Atlético.
La Policía interceptó a los donostiarras, les identificó y les incautó el armamento mencionado. Evitando así el encuentro con los radicales rojiblancos que hubiera desembocado en batalla campal en pleno centro de Sevilla.
Una final ‘costosa’
Sevilla no solo vive este sábado la final de la Copa, también la Feria de Abril. Las reservas subieron hasta un 41,7% por la Copa del Rey y en el caso de la Feria de Abril, un 4,4% con respecto al año pasado.
Ante este incremento de la demanda, se han incrementado los precios de los alojamientos, ya que han subido un 38% por esta gran cita deportiva y un 9% por la Feria de Abril. Mientras que a la hora de alquilar una habitación, los viajeros han sido más rápidos que nunca y han hecho estas reservas con 79 días de antelación frente a 69 días en 2025.
«Estoy nervioso, pero es bueno que se te muevan las tripas»
El máximo goleador de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, analizó el nerviosismo en la previa a la final de la Copa del Rey.
«Va a ser un partido especial. El equipo que tenemos delante es un equipo muy potente. Vienen de eliminar de la Champions a un equipo como el Barcelona, pero nosotros creemos en nosotros mismos. Tenemos muchas ganas. Estoy nervioso, no os lo voy a ocultar, pero creo que es positivo que se te muevan las tripas, eso quiere decir que sigues teniendo ilusión, lo que tocará es echarlos fuera o que sólo ayuden y no resten para ayudar al equipo a conseguir la victoria», comentó.
«Tenemos un plan muy claro»
En cambio, el técnico de la Real Sociedad, Matarazzo, mostró mucho optimismo con dar la sorpresa y llevar la Copa del Rey al País Vasco.
«Me encuentro muy bien, no tengo ningún problema con la presión. Estoy contento y emocionado, pero no tengo ninguna canción preparada. Tengo ganas de ver a nuestra afición. Es increíble el apoyo que sentimos en la ciudad y en cada lugar al que hemos ido en este viaje. Sólo esperamos poder devolver el apoyo ganando la final», dijo.
«Ganar sería más que ganar una Copa»
El entrenador del Atlético, Simeone, analizó así cómo ha vivido el equipo rojiblanco los últimos días después de clasificarse a semifinales de Champions y estar a las puertas de ganar la Copa del Rey.
«Sabemos lo bonito que es jugar una final para cualquier futbolista. Tanto los chicos de la Real como los nuestros tienen la ilusión de ganar. Nosotros tuvimos el martes un partido muy importante, pero ahora volvemos a tierra, la tierra es lo que cuenta. Y sabemos las dificultades que nos vamos a encontrar. Un equipo muy competitivo, que ataca muy bien, con muy buenos futbolistas y jóvenes. Ganar significaría más que ganar una Copa», explicó.
Simeone hace cambios
El Atlético ha cambiado varias piezas respecto al once que sacó ante el Barcelona este martes en la vuelta de cuartos de Champions. Marc Pubill juega de titular en sustitución de Lenglet. Simeone no mueve más piezas para la final de la Copa del Rey.
¡ALINEACIÓN DEL ATLÉTICO!
Simeone saca el siguiente once en el Atlético para la final de la Copa del Rey: Musso, Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Koke, Llorente, Giuliano, Lookman, Julián Alvarez y Griezmann.
La Real Sociedad quiere repetir la hazaña de 2021
La Real Sociedad no gana una final de Copa del Rey hace menos años que el Atlético. Lo hizo en la temporada 2019/20. La pandemia hizo que no se jugase la final hasta abril de 2021. El conjunto vasco también se impuso en otro derbi vasco tras vencer al Athletic Club gracias a un gol de Oyarzabal de penalti.
Miranda, el hombre que dio la última Copa al Atlético
El Atlético volverá a jugar una final de Copa del Rey después de haberlo sido por última vez en la temporada 2012/13. De aquel equipo solo quedan Simeone y Koke. Aquella vez, los rojiblancos ganaron nada más y nada menos en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, gracias al gol de Miranda en la prórroga. Trece años después, buscarán la misma gesta.
La Real Sociedad quiere celebrar la Copa con público después de 38 años
La Real Sociedad sí tuvo que jugar las dos primeras rondas, a diferencia del Atlético, al no jugar la Supercopa de España. Primero superó al Negreira, equipo de la liga preferente de Galicia, con un 0-3. Después se midió ante el Reus, equipo de segunda RFEF, donde venció con un cómodo 0-2.
En dieciseisavos jugó contra el Eldense, de Primera RFEF, donde sufrió más de la cuenta con un 1-2 salvador después de marcar en el tiempo extra. En octavos ya jugó contra un Primera como el Osasuna. Un partido que se marchó a los penaltis después de haber empatado 2-2, pero siendo más acertados con un 4-3 desde los once metros.
En cuartos también sufrió contra el Alavés en Mendizorroza, donde tuvo que remontar quedando 2-3 para meterse en semifinales. Para llegar a la final tuvo que jugar el derbi vasco ante el Athletic. La Real Sociedad mostró mejor nivel con una doble victoria con 0-1 en San Mamés y 1-0 en Anoeta para certificar su pase a la final.
El Atlético, en busca de la Copa trece años después
El Atlético de Madrid no ha tenido un camino sencillo para estar en la final. Disputó dos rondas menos debido a su participación en la Supercopa de España, por lo que empezó la Copa del Rey en los dieciseisavos de final. Empezó sufriendo ante un equipo de Segunda RFEF, el Atlético Baleares (2-3). En octavos de final tampoco lo tuvieron fácil ante el Deportivo en Riazor (0-1).
En cuartos se topó con el primer equipo de Primera Divisón, el Betis, al que goleó en La Cartuja tras un rotundo 0-5. El verdadero reto fue en semifinales ante el FC Barcelona. La única ronda que se juega a doble partido y que desató una sorpresa en ambos. En la ida, en el Metropolitano, venció con 4-0, y luego le tocó sufrir en el Camp Nou tras perder 3-0.
En busca de la gloria
La Copa del Rey espera nuevo campeón en esta 122ª edición. Atlético y Real Sociedad buscarán ganar el título esta noche en La Cartuja. Cada detalle, cada error, cada decisión definirá quién subirá el trofeo al cielo de Sevilla.
¡Bienvenidos!
¡¡MUY BUENAS TARDEEEEEES!! Bienvenidos a todos a la retransmisión en directo de la final de la Copa del Rey 2026 donde Atlético de Madrid y Real Sociedad buscarán el título en La Cartuja. Un partido donde se espera mucha emoción con los dos equipos que demostraron estar en mejor forma en el campeonato. ¡Comienza la emoción en Sevilla!
¡Saltan los dos equipos al campo!
¡Atlético y Real Sociedad están ya en el césped de La Cartuja!