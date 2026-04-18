Atlético de Madrid – Real Sociedad en directo hoy: resultado, goles y cómo va la final Copa del Rey en vivo

La final de la Copa del Rey ha paralizado el mundo del fútbol español. La emoción vuelve a La Cartuja con el Atlético de Madrid y la Real Sociedad compitiendo por ser campeones en Sevilla entre la presión desbordante para escribir sus nombres en la historia de la competición.

No hay términos medios en un partido tan definitivo. No hay matices entre la euforia del ganador y la decepción del perdedor. Cada detalle, cada error, cada decisión, eleva su dimensión. No hay tiempo para la redención. No hay revancha. Diego Simeone frente a Pellegrino Matarazzo, desde la pizarra. Julián Álvarez y Antoine Griezmann frente a Mikel Oyarzabal y Luka Sucic. Estrellas contra estrellas. Todo ello con Alberola Rojas como árbitro de la final de la Copa del Rey y Trujillo Suárez desde el VAR.

Del ganador de cada duelo, pero sobre todo del triunfador en el choque total colectivo, surgirá el nuevo campeón de Copa. La Real Sociedad no levanta este trofeo desde 2021, cuando ganó la final de la edición de 2019-20. Hace cinco años. El Atlético retrocede mucho más. Su décima y última Copa data de 2013, hace trece años, ya con Simeone al frente y con Koke en el campo.

Ha sido invencible el Atlético en cada uno de sus últimos nueve enfrentamientos contra la Real, que venció la única final de la Copa que ha enfrentado a ambos a lo largo de la historia. Hace 38 años, el 27 de junio de 1987, en La Romareda, tras el 2-2 y la prórroga, en los penaltis, con la parada final de Luis Miguel Arconada al lanzamiento de Quique Ramos.

El descanso ha sido prioritario en los últimos días para el Atlético de Madrid tras la clasificación para las semifinales de Champions con un extenuante partido de vuelta contra el Barcelona, el pasado martes, rumbo a la final de la Copa del Rey con 94 horas entre el fin de un duelo y el principio de otro, ambos concluyentes.

Enfrente, la Real Sociedad aterriza en la capital hispalense con la mochila llena de ilusión por disputar una final con público 38 años después. La afición se ha desplazado en masa recorriendo la península de arriba a abajo, y el objetivo no es otro que alzar la cuarta Copa del Rey en la historia del club.

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