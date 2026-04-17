Cuánto dinero se lleva el ganador de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad está a la vuelta de la esquina y ambos conjuntos aterrizarán en Sevilla en las próximas horas para concentrarse de cara al esperado choque por el título. La Cartuja de Sevilla será el escenario encargado de acoger a los miles y miles de aficionados que se desplazarán hasta la capital hispalense para disfrutar de una de las mayores fiestas futbolísticas a nivel nacional. Tanto el conjunto rojiblanco como el equipo txuri-urdin, además de luchar por el ansiado trofeo, competirán por un jugoso premio en metálico. Conoce cuánto dinero se lleva el ganador de la Copa del Rey.

Cuánto dinero se lleva el campeón de la Copa del Rey

Tal y como hemos destacado líneas atrás, la final copera no solo dejará espectáculo, sino que además estará en juego un botín muy importante para ambos clubes, que están ante su gran oportunidad de seguir agrandando sus arcas económicas a final de temporada. Es cierto que dicha cantidad no se asemeja ni mucho menos a la ofrecida por la Champions League o LaLiga, pero es un buen pellizco que ayudará a afrontar la próxima temporada con un poco más de margen económico. Pues bien, según destacó la propia Real Federación Española de Fútbol, el campeón de la edición del 2026 de la Copa del Rey se embolsará una cantidad de 1,2 millones de euros, contando por supuesto el fijo por cada participación y todas las primas por avanzar de ronda; mientras que el subcampeón percibirá cerca del millón de euros. Además, habría que contar los ingresos de taquilla, que se repartiría entre el Atleti, Real Sociedad y la RFEF.

Una fiesta por todo lo alto

Días antes de la celebración de la final de la Copa del Rey, el ansiado trofeo ya se ha dejado ver por Sevilla con varios protagonistas especiales, entre los que destacan Gabriel Fernández ‘Gabi’ y Xabi Prieto, excapitanes del Atlético de Madrid y Real Sociedad, respectivamente. Ambos protagonistas llevaron la Copa a los lugares más emblemáticos de la ciudad y plasmaron estas imágenes en fotografía. «Sevilla tiene un color especial y desde el aire es, si cabe, todavía más bonita. Despedimos el día desde la capital hispalense con nuestra Copa, la vuestra, la de todos, desde el cielo», destaca la RFEF en su perfil oficial de ‘X’.

Cómo y dónde ver por TV la final de la Copa del Rey 2026

La final de la Copa del Rey 2026 entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad se disputará este próximo sábado 18 de abril a partir de las 21:00 horas, en ‘La Cartuja’ de Sevilla. El choque por el título se podrá seguir a través de las cámaras de Movistar Plus+, RTVE y sus diferentes aplicaciones disponibles. Además, en vía streaming, también se podrá seguir en el canal oficial de Ibai Llanos y en la web de OkDiario, donde os detallaremos todo lo que ocurra en el encuentro con los mejores comentarios, imágenes y vídeos.