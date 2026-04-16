Los árbitros llevaran una cámara incorporada durante la final de Copa del Rey

La final de la Copa del Rey que enfrentará el próximo 18 de abril al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad en La Cartuja no solo decidirá el campeón del torneo, sino que también marcará un hito en la retransmisión del fútbol en España. El encuentro supondrá el estreno de la RefCam, una innovadora tecnología impulsada conjuntamente por la RFEF y la Liga que permitirá seguir el partido desde la perspectiva del árbitro.

El encargado de portar este dispositivo será Alberola Rojas, colegiado designado para la final. El árbitro llevará integrada en su diadema una cámara con micrófono que captará en tiempo real todo lo que ocurre sobre el terreno de juego desde su punto de vista. La señal, que será producida por RTVE, ofrecerá a los espectadores una experiencia mucho más cercana, inmersiva y novedosa.

La RefCam supone un paso más en la evolución audiovisual del fútbol. Gracias a esta tecnología, los aficionados podrán situarse literalmente «en la piel» del árbitro, percibiendo la velocidad de las jugadas, la presión de los futbolistas y la proximidad de cada acción. Además, el sistema incluye audio, lo que permitirá comprender mejor las decisiones arbitrales y aportará un mayor grado de transparencia.

Este estreno no será algo puntual. Tras su debut en la final de Copa del Rey, la Liga comenzará a implementar la RefCam de forma progresiva en la competición doméstica. Desde el 22 de abril, estará presente en un partido por jornada, con citas destacadas como el FC Barcelona–Celta, el Betis–Real Madrid, el Valencia–Atlético o el Clásico entre Barcelona y Real Madrid.

Para hacer posible este avance, la Liga ha apostado por la tecnología desarrollada por la empresa MindFly, especializada en soluciones de captura inmersiva en el deporte. El sistema ha sido sometido a diversas pruebas hasta garantizar una señal estable, de alta calidad y adaptada a las exigencias del directo, incluso en contextos de máxima movilidad.

La llegada de la RefCam refuerza la apuesta del fútbol español entre la Liga y la RFEF por innovar en la forma de consumir el deporte, ofreciendo nuevas narrativas y acercando aún más el juego al espectador. Una revolución silenciosa que comienza en una final y que apunta a cambiar la manera de ver el fútbol.