Cuándo es la final de la Copa del Rey: qué equipos la juegan y cómo ver por televisión en directo

La espera ha llegado a su fin. Los aficionados del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad entran de lleno en la semana de la final de la Copa del Rey, donde ambos clubes disputarán el partido por el título en el impresionante estadio de ‘La Cartuja’ de Sevilla, en el que se rozará el lleno para disfrutar de una competición histórica y legendaria en nuestro país. Conoce cuándo se disputa la final de la Copa del Rey.

Cuándo se juega la final de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol, junto a los clubes ya citados, están ultimando los preparativos para que no falte absolutamente de nada este próximo sábado 18 de abril, fecha fijada en el calendario para conocer al nuevo campeón de la Copa del Rey 2025-2026. El club que sea capaz de levantar el trofeo al cielo de la capital hispalense sucederá al vigente campeón de la competición, el FC Barcelona, que venció en la anterior edición al Real Madrid, por 3-2, en una final emocionante de principio a fin y que se decantó en los minutos finales de la prórroga con un gol de Koundé.

Quiénes juegan la final de la Copa del Rey

Para esta edición del 2026, Atlético de Madrid y Real Sociedad se jugarán el todo por el todo en el césped de ‘La Cartuja’. El conjunto rojiblanco, por su parte, ha firmado una competición mayúscula hasta el momento, eliminando a equipos de la talla del FC Barcelona en semifinales (4-3 en global), Real Betis (0-5), Deportivo de la Coruña (0-1) y Atlético Baleares (2-3); mientras que el equipo txuri-urdin ha hecho lo mismo ante disciplinas como las del Eldense (1-2), Osasuna (se clasificó en penaltis), Alavés (2-3) o Athletic (2-0 en global).

RIVALES EN EL CAMPO

UNIDOS POR EL FÚTBOL 🤩 ¡Vaya espectáculo dieron los veteranos de @RealSociedad y @Atleti para comenzar la previa de la final de la #CopaDelReyMapfre!#LaCopaMola pic.twitter.com/Omg9hJlNmE — RFEF (@rfef) April 12, 2026

A qué hora empieza la final de la Copa del Rey

La final de la Copa del Rey, que se disputará este próximo sábado 18 de abril, arrancará a partir de las 21:00 horas en ‘La Cartuja’ de Sevilla, un escenario propio y perfecto para la práctica del fútbol y para celebrar la fiesta final de una competición única. Además, si no se produce un giro drástico de los acontecimientos, se espera un día soleado y una temperatura perfecta para disfrutar del día junto a familiares y amigos que viajen hasta la ciudad andaluza.

Cómo ver por TV la final de la Copa del Rey Atlético – Real Sociedad

El choque por el título de la Copa del Rey se podrá disfrutar a través de las cámaras de RTVE y RTVE Play y en Movistar Plus+ y sus diferentes aplicaciones disponibles. Ambas compañías cuentan con los derechos de la competición y podrás ver todos los detalles desde incluso media hora antes del partido, donde nos ofrecerán todo lujo de detalles, imágenes, última hora y aspectos más destacados. Asimismo, la final copera se podrá seguir minuto a minuto en la web de OkDiario, con los mejores comentarios, imágenes, resúmenes y vídeos.