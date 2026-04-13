El Barcelona no deja de alimentar la remontada en el Metropolitano: «Creer para sentirse vivo»

El Barcelona no ha dejado de alimentar la remontada contra el Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League desde que terminó el partido de ida en el Camp Nou el pasado miércoles. Todos en el club, desde el primero al último, hablaban desde el primer momento de que la eliminatoria no estaba acabada.

En el Barcelona solamente saben pronunciar una palabra y es remontada. Es la única que tienen en la cabeza para afrontar el duelo contra el Atlético de Madrid de este martes en el Metropolitano. Necesitan levantar el 0-2 de la ida para poder estar en semifinales.

Cuando terminó el duelo ante el Espanyol, la palabra remontada se multiplicó en el seno barcelonista. El Camp Nou cantó el famoso «sí se puede» y el equipo se volcó con ello. «No necesitamos un milagro», señaló Hansi Flick. Y el club en redes sociales no para de alimentar esta creencia.

El Barcelona cree en la remontada

«Creer para sentirse vivo», publicó el Barcelona a través de sus redes sociales a 48 horas del partido más importante de la temporada para el club blaugrana. Una foto en la que aparecen la mayoría de los jugadores de la plantilla culé con Hansi Flick observándolos por detrás mientras tocan un cartel en el que reza la palabra «creer» en inglés.

Así las cosas, el Barcelona no tiene otra que creer en la remontada para vivir ilusionado hasta el martes a las 21:00 horas, momento del inicio del partido en el Metropolitano. No hay otra. Deben levantar un 0-2 en un campo muy complicado, pero son conscientes de que nada es imposible. 3.000 hinchas blaugranas les apoyarán en las gradas del estadio madrileño. Enfrente tendrán a un Atleti que ya ha demostrado que es capaz de sacar su mejor versión contra el conjunto catalán.