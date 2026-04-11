Simeone defiende su «plan» pese a las tres derrotas seguidas en Liga: «No me voy a mover de eso»

Diego Pablo Simeone atendió a los medios tras la derrota del Atlético de Madrid contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (2-1). El argentino, que presenció el partido de Liga desde la grada por sanción, defendió su «plan» al ser preguntado por el equipo que presenta en los últimos compromisos ligueros pensando en la Champions League y la final de la Copa del Rey.

«El Atlético no ganó porque el Sevilla fue más contundente en las situaciones que tuvo para ganar el partido. Nosotros tenemos un plan, eso no quiere decir que salga bien o mal, pero tengo un plan y no me voy a mover de eso», dijo, abordando el asunto de las 10 rotaciones respecto al choque en Barcelona del pasado martes.

«Siempre digo lo mismo: para mí no hay edades, hay jugadores que interpretan el juego y jugadores que no lo interpretan. Hicimos más cosas buenas que malas. La verdad es que el rival tenía una necesidad muy grande de ganar. Nosotros queríamos hacer un buen partido. Creo que competimos muy bien», comenzó el argentino en su valoración del partido.

No pudimos tener más situaciones de gol de las que habríamos querido. Tuvimos una posesión bastante más abultada de lo que me hubiera gustado. Me hubiera gustado que seamos más directos, más intensos en las transiciones, pero no lo pudimos hacer y nos quedamos con un resultado que fue corto. Creo que pudimos empatar», añadió.

Simeone, los canteranos y el penalti

«Empezar con el 1-0 abajo en una jugada que podía ser mejor resuelta nos podía haber dejado en un espacio incómodo dentro del partido. No sucedió, el equipo buscó lo que habíamos preparado y buscado: asociarse, tener superioridad por fuera… El gol fue muy bonito y me quedo con esa parte. Reponerse de un 1-0 a los cinco minutos, con los chicos compitiendo como compitieron, me pone contento. El partido lo jugamos como me lo imaginaba, compitiendo», aseguró.

Sobre el penalti de Dani Martínez sobre Isaac Romero, Simeone no quiso criticar la decisión de Díaz de Mera: «El árbitro interpretó como interpretó la jugada. Siempre digo lo mismo, explicar mi opinión de lo que vi no tiene sentido porque no va a cambiar el penalti cobrado. No tiene sentido opinar».

El argentino alabó a los protagonistas del gol del Atlético, Julio Díaz en el centro y Javier Boñar en el remate de cabeza: «Y sobre todo de la manera y la forma. Debutaron con personalidad e inteligencia. Con capacidad, muchas cosas positivas. Eso queda ya grabado y a seguir mejorando porque las posibilidades uno nunca sabe cuando aparecen».