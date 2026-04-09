Atlético de Madrid – Barcelona de Champions League: cómo comprar entradas y cuánto cuestan

El Atlético de Madrid sorprendió al FC Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions. Los rojiblancos se impusieron por 0-2 a domicilio ante el equipo blaugrana, que pagó cara la expulsión de Pau Cubarsí al filo del descanso. Julián Álvarez convirtió la falta que provocó la expulsión del central y Sorloth amplió la renta en la segunda mitad. Pese a que los de Diego Pablo Simeone llegan con una ventaja importante al partido de vuelta, el Metropolitano dictará sentencia sobre qué equipo avanza a semifinales. Consulta toda la información sobre las entradas de un Atlético – Barcelona que se presenta apasionante.

El equipo que dirige Hansi Flick tendrá que lograr una remontada para el recuerdo para mantener viva la llama de la Champions. Lograr una victoria a domicilio en el estadio del Atlético de Madrid ya es, de por sí, un reto mayúsculo. Desde que Simeone dirige a los colchoneros, su equipo nunca ha perdido en casa en eliminatorias de Champions. Una racha de imbatibilidad en la que ha sumado 14 victorias y seis derrotas desde 2014. Al Barça no le vale un mero triunfo, ya que necesita dos goles para igualar la eliminatoria y tres para lograr el pase a semifinales.

Cuándo se juega el Atlético de Madrid – Barcelona de Champions

La espera hasta el partido de vuelta será más corta para los aficionados de Atlético de Madrid y FC Barcelona. El partido de ida se disputó el miércoles 8 de abril, por lo que la vuelta se jugará sólo seis días después del primer duelo de la eliminatoria. El balón comenzará a rodar en el Riyadh Air Metropolitano a las 21:00 horas del martes 14 de abril. Al mismo tiempo se disputa también el partido definitorio en eliminatoria entre Arsenal y Sporting de Portugal, de la que saldrá el hipotético rival de cualquiera de los dos equipos españoles en semifinales.

Cómo comprar entradas para el Atlético – Barcelona de la Champions League

Las entradas para el Atlético de Madrid – Barcelona de cuartos de final de la Champions están disponibles para el público general desde el 21 de marzo. Las localidades se pueden adquirir en la página web oficial del club madrileño. Por tanto, se recomienda a aquellos que quieran vivir esta noche europea en el Metropolitano que no tarden en adquirir las entradas si no quieren quedarse sin hueco en el coliseo rojiblanco.

Precio de las entradas del partido de la Champions Atlético – Barcelona

Las localidades habilitadas para la compra cuentan con una amplia gama de precios. Los socios del Atlético de Madrid pueden adquirir sus entradas a un precio reducido, reservándose también para los aficionados con esta condición la Grada Baja del Fondo Sur. En ambos fondos, la entrada más barata para socios es de 60 euros, mientras que la más cara se va hasta los 110. Los precios para los no socios en esta misma zona oscilan entre los 90 y los 140 euros.

Los fondos del estadio rojiblanco para el partido ante el FC Barcelona de Champions se llenarán con entradas que van desde los 55 a los 175 euros para socios y entre 70 y 220 para los no socios. En Tribuna, la localidad más barata cuesta 150 euros para los socios y 190 para el público general, mientras que la menos económica tiene un precio de 310 euros para socios y 390 para el resto. El coste se dispara aún más en las localidades VIP, con precios que van desde los 440 a los 1.540 euros.