El Atlético hace oficial el fichaje de Griezmann por el Orlando de la MLS

Se ha confirmado lo que era un secreto a voces. Antoine Griezmann ha firmado su contrato con el Orlando City de la MLS y ya posa con la camiseta del equipo estadounidense. El delantero francés ha aprovechado el parón de selecciones para viajar, con permiso el club, a Estados Unidos y formalizar su vínculo con el club violeta. Punto y final a una década, dividida en dos etapas de cinco años, vestido como rojiblanco.

Griezmann se unirá al Orlando cuando acabe la temporada. Todavía tiene tres meses por delante con la final de Copa del Rey y la Champions como principales estímulos. El propio Orlando informó sobre los tiempos del acuerdo. «Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28, con opción a la temporada 2028-29 como Jugador Franquicia», asegura el comunicado del club.

El Atlético de Madrid también se ha pronunciado a través de sus canales oficiales. «A lo largo de estas 10 temporadas, Griezmann ha dejado momentos inolvidables para el recuerdo de todos los atléticos, levantando, hasta la fecha, tres títulos con nuestro club: la Supercopa de España en 2014 y la Europa League y Supercopa de Europa, ambas en 2018. Se ha convertido en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, con 211 dianas, por delante de Luis Aragonés y es con 488 partidos el cuarto futbolista que más veces ha defendido nuestros colores», asegura.

Griezmann se despide del Atlético

«No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender», inicia su carta publicada en redes sociales.

«Pero dejemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League», añade.

«Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices. Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos. Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre. Aúpa Atleti», finaliza Griezmann.