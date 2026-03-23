Griezmann se marcha a Estados Unidos: dejará el Atlético a final de temporada rumbo a Orlando

Era un secreto a voces. Antoine Griezmann pondrá punto y final a su etapa en el Atlético de Madrid a final de temporada para firmar por el Orlando City de la MLS. El francés ha aprovechado el parón internacional para dar un paso decisivo en su futuro profesional tras recibir autorización del club rojiblanco para desplazarse a Estados Unidos, concretamente a Orlando, con el objetivo de cerrar los últimos detalles de su incorporación al Orlando de cara al próxima curso.

Griezmann ha aprovechado el parón en el calendario para el Atlético, coincidiendo con la ventana FIFA, para tomarse unos días libres y cerrar los últimos flecos de una operación que llevaba semanas gestándose con el Orlando. Desde el entorno del club madrileño se ha considerado oportuno facilitar este movimiento para que el futbolista pueda resolver su situación contractual sin interferir en el tramo decisivo del curso.

Llevábamos semanas con el runrún en torno a Griezmann y su cada vez más que posible salida del Atlético de Madrid. Se avecinan cambios en el club colchonero y la del francés, aunque es una salida todavía no oficializada, está más asumida dentro de la entidad. El jugador, que mantiene contrato en vigor, ha optado por no precipitar su marcha en este mes de marzo, pese al interés inicial del club estadounidense por incorporarlo de inmediato antes del cierre del mercado en la MLS. Finalmente, la decisión ha sido aplazar el traspaso hasta el final de la temporada europea, permitiendo así al delantero completar su etapa en el Atlético.

El desplazamiento a Orlando tiene como finalidad dejar prácticamente cerrado su fichaje por el conjunto de Florida. Las negociaciones entre las partes están muy avanzadas y existe un entendimiento previo que ahora se pretende formalizar durante esta estancia en Estados Unidos. El plan contempla que el internacional francés se incorpore a su nuevo equipo una vez finalice la campaña con el Atlético de Madrid, uno de los requisitos de Griezmann.

A sus 35 años, Antoine Griezmann encara la recta final de su carrera con la intención de competir en la Major League Soccer, una liga que desde hace tiempo figuraba entre sus objetivos personales. La posibilidad de dar el salto al fútbol norteamericano ya estuvo sobre la mesa en varias ocasiones, pero ha sido ahora cuando el movimiento ha tomado forma definitiva.

En el Atlético consideran que cerrar cuanto antes este capítulo resulta beneficioso para todas las partes. Desde el club entienden que el jugador podrá centrarse plenamente en los compromisos deportivos que restan si su futuro queda resuelto. La entidad, tal y como apunta Marca, ha trasladado internamente que esta decisión busca garantizar que Griezmann afronte el final de temporada con la máxima concentración.

Y es que el Atlético de Madrid se juega mucho esta temporada, con el título liguero prácticamente imposible pero con la lucha por su puesto de Champions League vigente, vivo aún en los cuartos de final de la máxima competición con el Barça como rival, mismo contendiente que en la final de la Copa del Rey, donde está en juego un título. Por todo esto, Griezmann tuvo claro que si se marchaba, sería a final de temporada. Y así será.