Salva Ballesta y Ricardo analizan la final de Copa en OKDIARIO: «Ojalá que gane el Atleti»

Salva Ballesta y Ricardo López han analizado en OKDIARIO la final de Copa del Rey que este sábado enfrenta al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Los dos ex jugadores del Atlético confían en que el conjunto rojiblanco gane el título tras un «momento muy bueno» en el que se encuentra.

«Yo creo que llegan fuertes. Es un equipo con jugadores muy preparados para jugar este tipo de partidos. Vienen con la flechita para arriba, con una mentalidad extraordinaria por el pase a semifinal de Champions», ha analizado Salva Ballesta, que militó en el Atlético y fue incluso máximo goleador en el primero de los dos años que el equipo rojiblanco estuvo en Segunda.

«Se va a enfrentar a un equipazo que ha evolucionado a todos los niveles futbolísticos de una manera espectacular. Hemos disfrutado mucho viendo el fútbol de la Real Sociedad», ha añadido Salva Ballesta en su análisis de esta final que se disputa este sábado. «Va a ser una final muy competida, que no se va a resolver hasta minutos finales», ha pronosticado el ex delantero, que ha dejado claro que «ojalá que gane el Atleti»,

«Yo creo que son partidos muy, muy tácticos, muy estratégicos. No creo que vaya nadie a iniciar el partido a pecho descubierto. Irán analizando y evaluando poco a poco el transcurrir del partido. Es un partido también de ponerle mucho empeño, mucho énfasis, sobre todo al tema de las acciones a balón parado», ha continuado analizando Salva Ballesta.

Por su parte, Ricardo, ex portero, también ha detallado lo bueno que es ver al Atlético en esta final de Copa: «Venimos de una eliminatoria de Champions, un partido tremendo, lleno de emoción y de angustia. Lo sacamos adelante y eso yo creo que nos tiene que dar confianza para venir y tener más probabilidades de ganar esta final».

«La Real tiene muy buen equipo, muy buenos jugadores y al final está al 50%. El que mejor sepa gestionar el nivel de juego y el nivel de errores y de finalización es el que se va a llevar la final», ha continuado el que fuera portero de varios equipos en la liga española.

Ricardo ha reconocido que estar este sábado en Sevilla le hace recordar grandes momentos del Atlético: «Viejas finales, cuando se ganó en el Bernabéu, cuando ganamos el doblete… Eso está en los recuerdos, pero hoy es el presente y es cuando hay que dar la talla y esperemos que nos favorezca todo para que se haga una temporada de ensueño».

«El salto cualitativo del Atlético»

Por otro lado, y respecto a la temporada en global del Atlético, Salva ha explicado que el Atlético «tiene plantilla y de sobra para haber peleado por la Liga, por lo menos estar en disputa. Pero bueno, el fútbol es así de duro. No siempre se dan los resultados que uno quiere, pero lo que no le podemos quitar a todos los jugadores de la plantilla y al cuerpo técnico es el salto cualitativo que ha tenido el Atlético de Madrid en los últimos años».

«Te puede gustar más o menos el fútbol que hace, pero al final, cuando pasa el tiempo, lo que recuerda la gente no es el fútbol que se ha hecho, sino los resultados, los objetivos y los títulos que se han obtenido», ha añadido Salva Ballesta.