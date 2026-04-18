Atlético-Real Sociedad: último trago de la Copa del Rey

Sevilla tiene un color especial. De rojiblanco quiero teñirla el Atlético, de azuliblanco la Real Sociedad, ambos equipos pelean por el último trago de la Copa. La final supone para los de Simeone aprobar una asignatura pendiente durante los últimos trece años, desde que Miranda silenciara el Bernabéu, mientras que para los de Matarazzo un premio inesperado tras el inicio de curso. La llegada del estadounidense enderezó una temporada atragantada en el banquillo txuri-urdin con hasta tres rostros. Este sábado (21:00 horas) Atlético y Real Sociedad pelean por una Copa del Rey balsámica.

No hay términos medios en un partido tan definitivo, una final en la que confluyen meses de trabajo. Todo a una carta. Los rojiblancos encaran la cita con la moral alta tras lograr la clasificación para las semifinales de la Champions ante el Barcelona. Pero ese momento eufórico supone un arma de doble filo, esa alegría por colarse entre los cuatro mejores equipos de la máxima competición continental trae consigo la penalización del descanso, pues llega el equipo con menos días de recuperación.

Mientras que los rojiblancos afrontaban ese fratricida enfrentamiento, los pupilos de Pellegrino Matarazzo llevaban ya tres días con la mente puesta en la final de Copa. El último partido de los donostiarras se remonta al pasado sábado, cuando empataron frente al Alavés (3-3) durante la jornada 31 de la Liga. Además, en esta última fecha en el campeonato, Matarazzo apostó por un once sin Mikel Oyarzabal ni Gonçalo Guedes pensando precisamente en la Copa. Algo similar hizo Simeone en su visita al Ramón Sánchez-Pizjuán alineando a la ‘unidad B’, aunque en su caso fue pensando en el duelo de Champions League.

En cuanto a nombres propios, el Atlético volverá a encomendarse a su columna vertebral, con futbolistas acostumbrados a este tipo de escenarios. La experiencia en finales de jugadores como Antoine Griezmann, que vivirá un duelo especial al enfrentarse a su exequipo en la recta final de una campaña que servirá como despedida de la entidad rojiblanca, puede ser determinante como en la final de Europa League 2017-2018 donde fue bigoleador. Junto a él, la solidez defensiva y el rigor táctico seguirán siendo señas de identidad innegociables del equipo madrileño.

Por parte de la Real Sociedad, con la duda de la portería y la titularidad o no de Take Kubo, el protagonismo ofensivo recaerá previsiblemente en Mikel Oyarzabal, referente y capitán, acompañado por un bloque que destaca por su dinamismo y versatilidad en tres cuartos de campo. La capacidad de los donostiarras para generar superioridades por banda y su fluidez en la circulación pueden poner en aprietos al Atlético.

Alineaciones probables de Atlético y Real Sociedad para la final de Copa del Rey