Alineación del Atlético para la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad: Oblak volverá a ser suplente

Sevilla tiene un color especial, dicen. De rojiblanco quiere pintarlo el Atlético de Madrid, que este sábado buscará su undécima Copa del Rey ante la Real Sociedad. El equipo de Simeone se presentará sobre el terreno de juego de La Cartuja con poco más de tres días de descanso tras haber eliminado al Barcelona en Champions. No obstante, el cansancio no impedirá que la alineación del Atlético sea la de las grandes noches. Porque la de este sábado lo es.

El último entrenamiento rojiblanco previo a la final dejó algunas certezas. Todo va por barrios. Nunca mejor dicho. Barrios y Hancko se ejercitaron con normalidad junto al resto de compañeros, mientras que Giménez ni se dejó ver sobre el terreno de juego. Su ausencia se traduce como baja de cara a la final. Por lo que el eje de la zaga estará formada por Pubill y Le Normand.

Hancko ha acelerado plazos, pero llega algo falto de ritmo para una final y se queda en el banquillo. De hecho, durante el último entrenamiento colchonero saltó al terreno de juego acompañado de un recuperador físico. Se ejercitó algo al margen. Escoltarán a Musso, el portero de Copa de Simeoen. Los carriles serán para Nahuel Molina y Ruggeri, ambos de menos a más conforme avanza la temporada. La sala de máquinas volverá a contar con jerarquía y músculo.

Koke, el capitán, representará lo primero, mientras que Llorente lo segundo. Cardoso espera su oportunidad desde el banquillo. Los puntales en la alineación del Atlético son Lookman y Giuliano Simeone por las bandas y arriba, para los goles, Griezmann y Julián Álvarez. Partido especial para el francés, que puede poner fin a su etapa en el Atlético con un título ante el club que apostó por él en España.

Alineación probable del Atlético para la final de Copa del Rey

Esta es la alineación del Atlético para disputar la final de Copa del Rey contra la Real Sociedad en La Cartuja. Musso; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.