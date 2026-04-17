Una de cal y otra de arena para Simeone: recupera a Barrios y Hancko, pero pierde a Giménez

A La Cartuja traslada el Atlético su centro de exámenes. Ambiente tenso el que se respira en el estadio sevillano, pero una tensión buena, de esas que preludian que algo grande está por venir. El equipo de Simeone se ejercitó sobre el escenario de la final y algunas dudas quedaron despejadas, otras, en cambio, se avivan. Todo va por barrios. Nunca mejor dicho.

Barrios y Hancko se ejercitaron con normalidad junto al resto de compañeros, mientras que Giménez ni se dejó ver sobre el terreno de juego. Su ausencia se traduce como baja de cara a la final. Por lo que el eje de la zaga estará formada por un Pubill que busca compañero. Le Normand es el principal candidato, pues Hancko ha acelerado plazos, pero llega algo falto de ritmo para una final.

Cardoso, Barrios y Oblak se entrenaron al ritmo del grupo. Desde el Atlético trasladan que ningún jugador está descartado para ser de la partida en la final. Prueba de ello es que Simeone ha citado a toda la primera plantilla. Todos viajarán a Sevilla y todos apurarán sus opciones para entrar en el once titular. La convocatoria del Atlético la completan los canteranos Boñar, Julio Díaz y Esquivel, habitual tercer portero rojiblanco.

Vuelve el Atlético a una final de Copa del Rey 13 años después. Más de una década de ausencia desde que Miranda asaltara el Bernabéu en la prórroga. El de ahora es otro Atlético y otro Simeone. «Uno siempre termina evolucionando. No es siempre el mismo en la vida. Hemos ido creciendo con las posibilidades que el club nos ha dado, siempre manteniendo una idea, un plan, una búsqueda. En eso cambiamos muy poco. Se gestiona con entusiasmo, con humildad, con fe y con seguridad», explicó Simeone.

Barrios está en la convocatoria del Atlético para la final de Copa del Rey