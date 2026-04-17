Oyarzabal se sincera: «Estoy nervioso por la final de Copa, pero es bueno que se te muevan las tripas»

Para Oyarzabal todo se reduce a este sábado en La Cartuja. En juego, un título con la Real Sociedad, el equipo de su vida. Las victorias siempre saben mejor cuando son así. Sería su segundo gran triunfo después de la Copa del Rey de la pandemia. Hace ya media década de aquello. El público ya ha vuelto a la grada y la Real contará con su afición. En San Sebastián germina la ilusión, que se lo digan a los miles de aficionados que despidieron a la expedición en Zubieta.

«Noy una persona de las que envía mensajes especiales. Tenemos que tener confianza. Todo el año hemos transmitido eso. Confianza y tranquilidad. Va a ser un día importante y especial. Tenemos la posibilidad de hacer historia. Estoy al 100%. Ante el Alavés tuve algunas molestias y visto lo que venía, decidimos hablar con el cuerpo técnico y tomarnos todo con tranquilidad. He entrenado con buenas sensaciones toda la semana», explicó Oyarzabal.

«Va a ser un partido especial. El equipo que tenemos delante es un equipo muy potente. Vienen de eliminar de la Champions a un equipo como el Barcelona, pero nosotros creemos en nosotros mismos. Tenemos muchas ganas. Estoy nervioso, no os lo voy a ocultar, pero creo que es positivo que se te muevan las tripas, eso quiere decir que sigues teniendo ilusión, lo que tocará es echarlos fuera o que sólo ayuden y no resten para ayudar al equipo a conseguir la victoria», añadió Oyarzabal.

El capitán de la Real elogió el trabajo de Matarazzo, que ha transformado a su equipo. «Creo que le debemos mucho a Rino, porque es verdad que desde su llegada las cosas han cambiado mucho. Ojalá podamos tener la oportunidad de celebrar su primer título con la Real, que sería el segundo mío. Pero es día también para acordarse de Sergio, también de Anso en el poco tiempo que estuvo, porque los dos han tenido impacto y sin ellos dos quizás no estaríamos aquí», aseguró.

La de este sábado será una final con público, algo que le faltó a la Real Sociedad en su última final. Alrededor de 30.000 aficionados realistas van a estar en Sevilla. «Un orgullo y una felicidad tremenda de poder darles la oportunidad de vivir algo así con ellos. Tuvimos la suerte de estar aquí hace cinco años, pero de manera distinta, y estar de nuevo aquí ahora, pero con todos ellos con toda la familias y la afición que nos va a apoyar, es un motivo de orgullo y felicidad», finalizó Oyarzabal.