Koke tras perder la final de Copa: «Es una noche dura… pero hay que seguir porque tenemos la Champions»

Koke compareció ante los medios de comunicación a pie de campo sobre el césped de La Cartuja tras perder la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad y aseguró que es una «noche dura» para todos los rojiblancos, pero que deben levantarse para competir las semifinales de la Champions League que tienen a la vuelta de la esquina contra el Arsenal.

«Hemos empezado perdiendo el partido nada más empezar y el equipo lo ha intentado todo y ha luchado. Hemos empatado con un golazo de Julián, hemos tenido varias ocasiones antes de acabar los 90 minutos y lo hemos intentado todo. Si hubiesen entrado, cambiaba la historia. Felicitar a la Real, así es la vida, duele… pero hay que seguir», comenzó señalando Koke ante los medios.

«No sé si es más justo, es el que es el resultado. La contundencia en los penaltis. Es una noche dura y agradecer a toda la gente que ha venido. Nos hemos dejado el alma y no ha podido ser», continuó el capitán colchonero.

«Tenemos un reto muy bonito. Estamos entre los cuatro mejores de Europa, queremos la Champions. Vamos a hacer todo lo posible por ganarla. Pero hoy es un día triste», culminó Koke tras la derrota en la final de la Copa del Rey.