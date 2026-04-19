Así fue la celebración de la Real Sociedad tras ser campeón de la Copa del Rey ante el Atlético

La Real Sociedad volvió a tocar el cielo en La Cartuja tras proclamarse campeón de la Copa del Rey. Después de una tensa tanda de penaltis, el conjunto vasco venció al Atlético con un Marrero colosal desde la portería y con un Pablo Marín que metió el gol definitivo para desatar la locura en Sevilla.

120 minutos en los que la Real Sociedad pasó por aprietos ante los de Simeone, donde rozaron ya el título si no hubiese sido por el golazo de Julián Álvarez en la recta final del partido. Sin embargo, los de Matarazzo resistieron las embestidas y aguantaron hasta que el portero vasco se pusiese la capa. Atajó los penaltis a Sorloth y Julián Álvarez y, pese al fallo del Oskarsson, la locura se desató con una piña celebrando junto con la afición que acudió a la Cartuja para apoyar al equipo, mientras la desolación en el Atlético fue total.