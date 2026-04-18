Sevilla vive este abril un boom hotelero, ya que coinciden la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey. En consecuencia, las reservas han subido hasta un 41,7% por la Copa del Rey y en el caso de la Feria de Abril, un 4,4% con respecto al año pasado.

Ante este incremento de la demanda, se han incrementado los precios de los alojamientos, ya que han subido un 38% por esta gran cita deportiva y un 9% por la Feria de Abril. Mientras que a la hora de alquilar una habitación, los viajeros han sido más rápidos que nunca y han hecho estas reservas con 79 días de antelación frente a 69 días en 2025. De esta forma, se refleja una planificación mucho más temprana. Sin embargo, ese mayor interés no se traduce en estancias más largas, debido a que la duración media se reduce de 1,87 a 1,59 noches, lo que apunta a viajes más cortos y muy vinculados al evento.

Por tanto, la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad este sábado 18 de abril destaca como el gran motor de la ocupación, con un aumento de la tarifa media diaria de hasta 447 euros durante el fin de semana, un 38% más que en los mismos días de 2025, según SiteMinder.

La tarifa media diaria se sitúa en 389 euros por la Feria de Abril

En paralelo, la Feria de Abril, que este año se celebra del 21 y 26 de este mes (el año pasado fue del 6 al 11 de mayo), también refuerza la actividad hotelera en Sevilla. En este caso, la tarifa media diaria se sitúa en 389 euros, con una subida del 8,59%.

En este caso de la Feria de Abril, los viajeros han reservado todavía con más antelación. No obstante, desciende ligeramente hasta los 84 días frente a los 90 días registrados en 2025, un 7% menos. A pesar de esto, la cita confirma que abril será uno de los meses más dinámicos del año para la actividad turística en la ciudad, con una estancia media que sube un 4%, hasta las 1,8 noches.

«La coincidencia de la Copa del Rey y la Feria de Abril sitúa a Sevilla en un

mes de máxima relevancia para el sector hotelero, con reservas que se

disparan más del 41% para la final de fútbol y tarifas medias que alcanzan los 447 euros. La ciudad refuerza así su posición como uno de los destinos

urbanos más atractivos del calendario nacional, capaz de concentrar grandes flujos de visitantes en torno a citas deportivas y culturales de primer nivel», afirma Tamara Jiménez, directora de SiteMinder para España.