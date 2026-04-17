Mapa de la Feria de Abril de Sevilla 2026: plano para saber en qué calles están las casetas

La Feria de Abril de Sevilla 2026 se prepara para comenzar la próxima semana, de modo que es importante tener en cuenta su mapa o plano oficial que, como cada año, se convierte en una herramienta imprescindible para quienes quieren moverse por el Real sin perderse entre todo lo que son calles, casetas y miles de personas. Y es que saber orientarse marca la diferencia entre disfrutar la Feria o pasar media tarde dando vueltas sin encontrar tu caseta.

Este año, además, el mapa de la Feria de Abril de Sevilla llega con algunos cambios relevantes que afectan tanto a la distribución como a los accesos. A simple vista mantiene la estructura clásica, pero si nos fijamos al detalle, nos podemos dar cuenta (si ya hemos ido el alguna ocasión) que hay novedades que es mejor tener en cuenta antes de ir. Sobre todo si es tu primera vez o si quieres tener claro dónde están las casetas públicas. A continuación vemos el mapa de la Feria de Sevilla 2026 con todas sus calles y casetas, y el plano para verlo todo mejor.

Plano de las casetas de la Feria de Abril de Sevilla 2026

El Real de la Feria se encuentra un año más en el barrio de Los Remedios y con su formato de cuadrícula, algo que podéis ver en el plano que os dejamos y que permite distribuir mejor las casetas y que la afluencia de gente no provoque demasiadas aglomeraciones. De este modo, como es costumbre, el plano oficial muestra una estructura bastante clara, con calles amplias y bien delimitadas que se cruzan formando manzanas rectangulares. Si nos fijamos, las vías principales se disponen en sentido longitudinal, mientras que otras calles más cortas las atraviesan. Es un orden que se agradece aunque una vez dentro y con toda la gente puede que uno se despiste. Conviene saber bien cuáles son las calles.

Las calles llevan nombres muy reconocibles para Sevilla, sobre todo ligados al mundo del toreo. Aparecen nombres como Joselito, Belmonte, Gitanillo de Triana o Pascual Márquez, entre otros. Y podemos decir, que el plano de 2026 mantiene la base de años anteriores, con una combinación de calles principales y transversales de modo que no varía demasiado. Lo puedes ver en esta foto que te dejamos de la cuenta de Instagram de @Feriadeabril2026, y entre las calles más importantes del recinto destacan:

Pascual Márquez

Juan Belmonte

Joselito el Gallo

Gitanillo de Triana

Espartero

Estas funcionan como ejes principales, donde se concentran muchas casetas y un alto tránsito de personas.

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A ellas se suman otras calles transversales clave que conectan todo el recinto:

Antonio Bienvenida

Ignacio Sánchez Mejías

Pepe Hillo

Pepe Luis Vázquez

Chicuelo

Bombita

Costillares

Además, el plano incluye otras vías como Curro Romero, Manolo Vázquez o Rafael Gómez Ortega, que completan el entramado y permiten recorrer la Feria prácticamente en línea recta en cualquier dirección. Este diseño tiene una ventaja clara y es que una vez entiendes la lógica de las calles, moverte es mucho más sencillo. Si sabes en qué calle estás y cuál es la perpendicular, puedes orientarte sin necesidad de mirar el mapa constantemente.

Y al fondo del plano aparece la calle del Infierno, la zona de atracciones y puestos de comida. Está algo apartada de las casetas, pero se llega en pocos minutos andando. Cabe añadir que este 2026 sin embargo, hay un cambio importante ya que se abre una nueva salida peatonal al prolongar la calle Pepe Luis Vázquez hasta la avenida Juan Pablo II. Con este acceso se alivia bastante el paso de gente, sobre todo en horas punta.

Dónde están las casetas y cómo identificarlas

Además de la importancia de las calles, las casetas son el auténtico centro de la Feria, y tenemos que recordar que existe dos grandes tipos: por un lado están las casetas privadas, que pertenecen a familias, peñas o empresas y a las que sólo se accede con invitación. Son la mayoría y suelen estar repartidas por todo el recinto sin distinción. Por otro lado están las casetas públicas, abiertas a cualquier visitante. En el mapa suelen aparecer en ubicaciones concretas y bien distribuidas, lo que permite encontrar siempre alguna sin tener que recorrer todo el Real.

Estas son algunas de las casetas públicas más destacadas en 2026:

C/ Costillares, 22-26 (Distrito Nervión – San Pablo – Santa Justa)

C/ Antonio Bienvenida, 97-101 (Distrito Casco Antiguo)

C/ Pascual Márquez, 153-157 (Distrito Triana – Los Remedios)

C/ Pascual Márquez, 215-219 (Distrito Este – Cerro – Amate)

C/ Pascual Márquez, 85-89 (Distrito Macarena – Macarena Norte)

C/ Ignacio Sánchez Mejías, 61-65 (Distrito Sur – Bellavista – La Palmera)

C/ Costillares, 13-17 (Fiestas Mayores del Ayuntamiento)

C/ Pascual Márquez, 225-229 (Caseta “SEVILLA”)

C/ Pascual Márquez, 66 (PP de Sevilla)

C/ Pascual Márquez, 9 (La Pecera)

C/ Pascual Márquez, 81 (CC.OO. Sevilla)

C/ Antonio Bienvenida, 13 (UGT)

C/ Curro Romero, 25 (USO)

C/ Manolo Vázquez, 31 (La Marimorena)

En cuanto al horario, las casetas mantienen un horario bastante homogéneo durante toda la semana:

Apertura: alrededor de las 12:00

Cierre: entre las 03:00 y las 03:30

Durante el día el ambiente es más tranquilo y familiar, ideal para comer o pasear. A medida que cae la noche, la Feria cambia completamente, con más música, baile y una mayor concentración de gente en las calles.