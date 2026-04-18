La afición del Atlético recurre al cántico de moda en la final de Copa: «Pedro Sánchez, hijo de p…»

La final de la Copa del Rey está a las puertas de conocer al nuevo campeón con Atlético de Madrid y Real Sociedad en la pelea por el título. Una fiesta del fútbol español en La Cartuja donde, de nuevo, un grupo de aficionados rojiblancos recurrió al clásico cántico que cada vez es más habitual escuchar en los estadios de nuestro país.

De nuevo, el cabeza de turco fue el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, donde hubo unanimidad en un tumulto de colchoneros: «¡Pedro Sánchez, hijo de p…!». Un cántico que siguieron durante unos segundos mientras se acercaban al estadio sevillano donde se jugará la final de la Copa del Rey. Un acto al que tampoco asistirá Sánchez, por lo que no coincidirá con el rey Felipe.