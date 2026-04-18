Atlético de Madrid – Real Sociedad en directo: sigue la final de la Copa del Rey online en vivo hoy
Sigue en directo la final de la Copa del Rey 2026
Atlético de Madrid y la Real Sociedad buscarán ganar el título en La Cartuja
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La final de la Copa del Rey ha paralizado el mundo del fútbol español. La emoción vuelve a La Cartuja con el Atlético de Madrid y la Real Sociedad compitiendo por ser campeones en Sevilla entre la presión desbordante para escribir sus nombres en la historia de la competición.
No hay términos medios en un partido tan definitivo. No hay matices entre la euforia del ganador y la decepción del perdedor. Cada detalle, cada error, cada decisión, eleva su dimensión. No hay tiempo para la redención. No hay revancha. Diego Simeone frente a Pellegrino Matarazzo, desde la pizarra. Julián Álvarez y Antoine Griezmann frente a Mikel Oyarzabal y Luka Sucic. Estrellas contra estrellas. Todo ello con Alberola Rojas como árbitro de la final de la Copa del Rey y Trujillo Suárez desde el VAR.
Del ganador de cada duelo, pero sobre todo del triunfador en el choque total colectivo, surgirá el nuevo campeón de Copa. La Real Sociedad no levanta este trofeo desde 2021, cuando ganó la final de la edición de 2019-20. Hace cinco años. El Atlético retrocede mucho más. Su décima y última Copa data de 2013, hace trece años, ya con Simeone al frente y con Koke en el campo.
Ha sido invencible el Atlético en cada uno de sus últimos nueve enfrentamientos contra la Real, que venció la única final de la Copa que ha enfrentado a ambos a lo largo de la historia. Hace 38 años, el 27 de junio de 1987, en La Romareda, tras el 2-2 y la prórroga, en los penaltis, con la parada final de Luis Miguel Arconada al lanzamiento de Quique Ramos.
El descanso ha sido prioritario en los últimos días para el Atlético de Madrid tras la clasificación para las semifinales de Champions con un extenuante partido de vuelta contra el Barcelona, el pasado martes, rumbo a la final de la Copa del Rey con 94 horas entre el fin de un duelo y el principio de otro, ambos concluyentes.
Enfrente, la Real Sociedad aterriza en la capital hispalense con la mochila llena de ilusión por disputar una final con público 38 años después. La afición se ha desplazado en masa recorriendo la península de arriba a abajo, y el objetivo no es otro que alzar la cuarta Copa del Rey en la historia del club.
Sigue en directo la final de la Copa del Rey:
La Real Sociedad quiere celebrar la Copa con público después de 38 años
La Real Sociedad sí tuvo que jugar las dos primeras rondas, a diferencia del Atlético, al no jugar la Supercopa de España. Primero superó al Negreira, equipo de la liga preferente de Galicia, con un 0-3. Después se midió ante el Reus, equipo de segunda RFEF, donde venció con un cómodo 0-2.
En dieciseisavos jugó contra el Eldense, de Primera RFEF, donde sufrió más de la cuenta con un 1-2 salvador después de marcar en el tiempo extra. En octavos ya jugó contra un Primera como el Osasuna. Un partido que se marchó a los penaltis después de haber empatado 2-2, pero siendo más acertados con un 4-3 desde los once metros.
En cuartos también sufrió contra el Alavés en Mendizorroza, donde tuvo que remontar quedando 2-3 para meterse en semifinales. Para llegar a la final tuvo que jugar el derbi vasco ante el Athletic. La Real Sociedad mostró mejor nivel con una doble victoria con 0-1 en San Mamés y 1-0 en Anoeta para certificar su pase a la final.
El Atlético, en busca de la Copa trece años después
El Atlético de Madrid no ha tenido un camino sencillo para estar en la final. Disputó dos rondas menos debido a su participación en la Supercopa de España, por lo que empezó la Copa del Rey en los dieciseisavos de final. Empezó sufriendo ante un equipo de Segunda RFEF, el Atlético Baleares (2-3). En octavos de final tampoco lo tuvieron fácil ante el Deportivo en Riazor (0-1)
En cuartos se topó con el primer equipo de Primera Divisón, el Betis, al que goleó en La Cartuja tras un rotundo 0-5. El verdadero reto fue en semifinales ante el FC Barcelona. La única ronda que se juega a doble partido y que desató una sorpresa en ambos. En la ida, en el Metropolitano, venció con 4-0, y luego le tocó sufrir en el Camp nou tras perder 3-0.
En busca de la gloria
La Copa del Rey espera nuevo campeón en esta 122ª edición. Atlético y Real Sociedad buscarán ganar el título esta noche en La Cartuja. Cada detalle, cada error, cada decisión definirá quién subirá el trofeo al cielo de Sevilla.
¡Bienvenidos!
¡¡MUY BUENAS TARDEEEEEES!! Bienvenidos a todos a la retransmisión en directo de la final de la Copa del Rey 2026 donde Atlético de Madrid y Real Sociedad buscarán el título en La Cartuja. Un partido donde se espera mucha emoción con los dos equipos que demostraron estar en mejor forma en el campeonato. ¡Comienza la emoción en Sevilla!
Miranda, el hombre que dio la última Copa al Atlético
El Atlético volverá a jugar una final de Copa del Rey después de haberlo sido por última vez en la temporada 2012/13. De aquel equipo solo quedan Simeone y Koke. Aquella vez, los rojiblancos ganaron nada más y nada menos en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, gracias al gol de Miranda en la prórroga. Trece años después, buscarán la misma gesta.