La afición de la Real Sociedad hizo caso a Otegi y llenó su grada de La Cartuja de ikurriñas 

La afición de la Real Sociedad hizo caso a Arnaldo Otegi y llenó su grada de La Cartuja en la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid con miles de ikurriñas. El líder de Bildu realizó en la previa del partido un llamamiento para dejar claro que «somos vascos, no españoles». La hinchada del Atleti respondió con miles de banderas de España en su fondo y respetando el himno nacional.

La grada de la afición de la Real Sociedad en La Cartuja tuvo dos colores distintos. Uno el blanquiazul de las camisetas de sus seguidores, y otro el verde y rojo de las miles de ikurriñas que sostenían en sus brazos. Una bandera constitucional que representa a todo el País Vasco.

Pero que en este caso tiene un sentido político tras el llamamiento de Otegi en la previa. La afición de la Real Sociedad hizo caso al líder de Bildu y volvió a politizar la final de la Copa del Rey.

El líder secesionista, de hecho, calentó la final calificando a la afición rojiblanca como «ultra, fascista y antivasca». Otegi mostró su malestar por los cánticos que la afición del Atlético hizo al Barcelona cuando les eliminó esta semana en la Champions League. «Gritaban ‘viva España’. Es un modo de reconocer que no somos españoles, creen que ese canto nos molesta y no es así», reflexionó.