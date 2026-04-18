Pelea ultra evitada: la Policía incauta armas a radicales de la Real Sociedad citados con los del Atlético

Cuando uno se da un paseo estos días por Sevilla parece que no avanza. Se mantiene atrapado en el mismo sonido de sirena y el mismo color azul. Ambos tangibles de la Policía, que lleva 48 horas blindando Sevilla para garantizar la seguridad antes, durante y después de la final de Copa del Rey que enfrentará a Real Sociedad y Atlético. Radicales de ambos equipos habían pactado, presuntamente, una reyerta en el jardín de la Alameda que fue evitada por la Policía.

Miembros de seguridad interceptaron durante la madrugada del viernes al sábado a un grupo de 150 radicales de la Real Sociedad que, en posesión de cuchillos, palos, bates y palos de hierro, se dirigían a la Alameda para batirse en una pelea campal con radicales del Atlético. La Policía interceptó a los donostiarras, les identificó y les incautó el armamento mencionado. Evitando así el encuentro con los radicales rojiblancos que hubiera desembocado en batalla campal en pleno centro de Sevilla.

Cabe recordar que el partido de final de Copa está declarado de alto riesgo por la enemistad existente entre ambos radicales. Recrudecida tras el asesinato, hace 28 años, de Aitor Zabaleta, aficionado de la Real Sociedad que fue asesinado por ultras del Atlético en Madrid antes de un partido entre ambos equipos. Más de 1.200 miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han distribuido por la capital andaluza para garantizar la seguridad.

Desde el asesinato de Zabaleta en 1998, cada encuentro entre Real Sociedad y Atlético ha estado rodeado de tensión, más para los radicales de ambos clubes que para la generalidad de las dos aficiones. La idea del dispositivo policial es agrupar a las aficiones de ambos equipos en sus respectivas fanzones, ubicadas diametralmente opuestas una de la otra. La del Atlético en el parking del Parque del Alamillo y la de la Real Sociedad en la bancada anexa a la Avenida Carlos III.

Estarán abiertas desde las 11 de la mañana hasta la medianoche y en ellas se podrá seguir el partido a través de pantallas gigantes. A los aficionados que entren al estadio les esperan tres anillos de seguridad antes de poder acceder al recinto. Uno más alejado para evitar arrollamientos; el segundo estará más cerca del estadio y contará con un primer control de entrada y cacheo; y el definitivo se encuentra en los tornos del recinto.