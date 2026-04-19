La Agencia Tributaria confirma una devolución extra de hasta 4.000 euros para estos jubilados en la declaración de la renta

La campaña de la Declaración de la Renta de este año está dejando una situación que no muchos esperaban. Algunos jubilados pueden encontrarse con una devolución mayor de lo habitual, y no por una deducción nueva ni por un cambio reciente en la normativa, sino por algo que viene de bastante atrás, llegando a los 4.000 euros en algunas de esas devoluciones que va a tener que hacer Hacienda.

Todo arranca con una sentencia del Tribunal Supremo de 2023 que ha obligado a revisar cómo se estaba tributando en determinados casos. A raíz de ese fallo, la Agencia Tributaria ha tenido que ajustar cuentas con miles de pensionistas que, durante años, pagaron más de lo que les correspondía. Y eso se traduce ahora en dinero de vuelta. En algunos casos, cantidades nada pequeñas si tenemos en cuenta que como decimos, puede llegar a que Hacienda le devuelva hasta 4.000 euros a algunos jubilados y en algunos casos incluso más.

Hacienda confirma una devolución de hasta 4.000 euros para jubilados

El punto de partida está en esa sentencia del Tribunal Supremo, que puso el foco en las antiguas mutualidades profesionales. Durante años, trabajadores que cotizaron en ese sistema entre 1967 y 1978 hicieron aportaciones que no pudieron deducirse en su momento. El problema vino después ya que al jubilarse, esas personas empezaron a tributar por el total de su pensión, como si esas aportaciones no hubieran existido. Es decir, acabaron pagando impuestos por dinero que, en parte, ya había pasado por Hacienda.

El Supremo entendió que eso no era correcto y fijó un criterio: una parte de esa pensión debía quedar exenta. En concreto, se aplica una exención del 25% sobre ese tramo. Y a partir de ahí, la Agencia Tributaria ha tenido que ajustar la situación y devolver lo cobrado de más. En muchos casos, esa devolución a los jubilados por parte de Hacienda ronda los 4.000 euros, aunque no es una cifra fija. Depende de cada historia laboral, de los años cotizados y de la mutualidad concreta.

Qué jubilados pueden beneficiarse de esta devolución

Aquí es donde conviene parar un momento, porque no es algo que afecte a todos los pensionistas. De hecho, solo corresponde a un grupo bastante concreto. Se trata de jubilados que en su momento cotizaron a mutualidades profesionales antes de que se integraran en el sistema actual. Sobre todo, hablamos de aportaciones realizadas entre finales de los años 60 y finales de los 70.

No es un caso raro, pero tampoco general. Por eso hay muchas personas que no verán ningún cambio en su declaración y otras que sí pueden notar una diferencia importante. Según algunas estimaciones, la devolución media puede estar en torno a los 4.000 euros, aunque hay situaciones más particulares en las que la cifra sube bastante más. En casos extremos, incluso se habla de cantidades cercanas a los 10.000 euros.

Por qué Hacienda está devolviendo este dinero

La explicación es relativamente sencilla si se resume en una idea y es que se estaba pagando dos veces por lo mismo. Por un lado, esas aportaciones a las mutualidades se hicieron con dinero que ya había tributado o que no pudo deducirse. Por otro, cuando llegó la jubilación, Hacienda volvió a aplicar impuestos sobre la pensión completa.

Ese doble paso por el impuesto es lo que ahora se corrige. No es una ayuda ni una bonificación nueva, sino un ajuste que llega después de años aplicando un criterio que el Supremo ha considerado incorrecto. Y lo cierto es que el volumen de devoluciones da una idea del alcance del problema. Sólo en 2024, las cantidades devueltas superaron los 1.400 millones de euros, lo que muestra que no estamos ante casos aislados.

Plazos y cómo reclamar la devolución en la Renta

El proceso para recuperar ese dinero no ha sido siempre igual y eso ha generado bastante confusión. De hecho, muchos jubilados no tienen claro si tienen que hacer algo o si ya está todo en marcha. En general, la reclamación se hace a través de la web de la Agencia Tributaria, dentro del apartado específico para mutualistas. Desde ahí se puede acceder al formulario y completar la solicitud.

Hace falta identificarse con un sistema habitual, como certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve, y después indicar los datos personales, los ejercicios que se reclaman y la cuenta donde se quiere recibir el dinero.

Eso sí, no todos están en la misma situación. Por ejemplo, quienes presentaron su solicitud entre abril y julio de 2025 no tienen que volver a hacerlo, porque ese trámite ya cubre las devoluciones pendientes. En cambio, quienes lo hicieron antes de finales de 2024 sí deben repetir la solicitud, ya que esas peticiones quedaron anuladas.

También hay plazos para quienes todavía no han reclamado. En algunos casos, hay margen hasta 2027 o incluso 2028, dependiendo de los años que se incluyan en la solicitud. Al final, lo importante es dejar claro que no todos los jubilados van a notar este cambio, pero quienes sí entren en ese grupo pueden recuperar una cantidad que merece la pena revisar. Por eso, más que darlo por hecho o dejarlo pasar, lo recomendable es comprobar bien cada caso y ver si se tiene derecho a esa devolución. Porque en muchos casos, el dinero está ahí, pero hay que dar el paso para recuperarlo.