Atento si te pasa esto, Hacienda te podría estar investigando y el siguiente paso es una multa

La campaña de la renta 2026 comenzó el 8 de abril y hasta el 30 de junio millones de contribuyentes tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta. En caso de detectar incoherencias o irregularidades en el ejercicio del IRPF, Hacienda podrá abrir una investigación que puede desembocar en una multa por parte de la Agencia Tributaria. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los casos en los que Hacienda puede imponer una multa en la campaña de la renta.

El pasado miércoles, la Agencia Tributaria dio por inaugurada la campaña de la declaración de la renta en la que millones de ciudadanos están obligados a declarar sus ingresos correspondientes al año 2025. Los contribuyentes que superaran los 22.000 euros de ingresos o los que tuvieran varios pagadores, siendo el segundo superior a 1.500 euros, están obligados a presentar la declaración. También tendrán que hacer el ejercicio del IRPF todos los trabajadores autónomos, sin importar las cuantías generadas el pasado año.

Estos ciudadanos tendrán hasta el próximo 30 de junio para presentar la declaración de la renta. En caso contrario, los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones se exponen a una multa de Hacienda que dependerá de la voluntad de los ciudadanos. En caso de que el ciudadano la presente con retraso por voluntad propia, según informa la Agencia Tributaria, «el recargo será un porcentaje igual al 1 por 100 más otro 1 por 100 adicional, por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso». A partir del año, este será de un 15% más intereses.

La multa de Hacienda será más importante si es la Administración la que notifica al contribuyente. En este caso, se pagará una multa obligatoria de 200 euros además de un importe que será del 50% al 150% de la cantidad defraudada. La cuantía irá in crescendo en función de la gravedad de los hechos. Así que lo más importante es presentar la declaración de la renta en tiempo y forma. Es decir: entre el 8 de abril y el 30 de junio a través de internet, abriéndose un canal a partir del 5 de mayo para hacerlo vía telefónica o presencialmente desde el mes de junio.

Investigación y multa de Hacienda

En la campaña de la renta, Hacienda también puede abrir una investigación tras detectar incoherencias o irregularidades en la declaración de los ingresos. Cuando esto ocurre, es normal que la Agencia Tributaria realice una notificación oficial para informar de los detalles y también se podrá consultar la situación en la Sede Electrónica de la AEAT en la sección «Mis expedientes». También hay otras formas de saber si hay una investigación en curso, como por ejemplo si hay un retraso en la devolución correspondiente o si se ha solicitado información a terceros, como puede ser el banco.

¿Y por qué puede abrir Hacienda una investigación? Principalmente, esto ocurrirá cuando la Agencia Tributaria detecte una descompensación entre los ingresos y el gasto. Es decir, que todos los gastos no concuerden con los ingresos que se han declarado en el IRPF. Esto es lo que se denomina una anomalía e incluso podría desembocar en una multa posterior de Hacienda.

También derivará en una investigación lo que se denomina el cruce de datos, que se refiere a lo que declara el contribuyente y lo que ha declarado el banco. Esto también ocurre cuando no se declaran ingresos, especialmente en efectivo. Hacienda también suele abrir investigaciones en casos de fallos frecuentes o intentos de aplicar beneficios fiscales fuera de lo permitido.

En caso de detectar y confirmar las infracciones, Hacienda impondrá una multa que dependerá de la gravedad de los hechos.