China desafía las normas con un láser con potencia de 2 vatios que transmite datos a 36.705 km de la Tierra a velocidad de 1 gigabit por segundo

China está probando el que podría ser el láser más importante de la historia de la humanidad. Desde Pekín han logrado una hazaña histórica después de que un láser de solo 2 vatios de potencia, lo que tiene una bombilla LED, haya sido capaz de transmitir datos a una velocidad de 1 gigabyte por segundo desde una distancia de 36.705 kilómetros hasta la Tierra. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el láser con el que China quiere hacer historia.

China deja constancia día sí y día también de su fuerza tecnológica y, mientras el mundo mira al estrecho de Ormuz y el conflicto en Oriente Medio, desde el gigante asiático siguen innovando de cara al futuro. La última buena nueva que llega desde Pekín tiene que ver con la prueba de un láser, que con solo 2 vatios de potencia, ha conseguido transmitir datos a 1 gigabyte por segundo desde una distancia de 36.705 kilómetros hasta la Tierra.

Hay que tener en cuenta que a más de 30.000 kilómetros de la Tierra se encuentran la órbita geoestacionaria (GEO) y la órbita geosíncrona, que es donde se encuentran la mayoría de satélites que orbitan la Tierra, que son los llamados geoestacionarios, como los de telecomunicaciones, televisión o meteorología. Ahora, desde China han logrado establecer una comunicación láser con la órbita, batiendo récord de velocidad y con una potencia similar a la de una bombilla LED.

China impresiona con su nuevo láser

Este estudio realizado desde China ha sido liderado por Wu Jian de la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Pekín y Liu Chao del Instituto de Óptica y Electrónica de la Academia China de Ciencias, y ha sido publicado en Acta Óptica Sinica con el titular «Óptica adaptativa combinada con recepción de diversidad de modos para un experimento de comunicación láser satélite-tierra en órbita alta».

El centro de este estudio está en un láser de sólo dos vatios de potencia que partió de un satélite hasta un receptor que se construyó alrededor de un telescopio de alrededor de 1,8 metros de diámetro que se situó en el Observatorio de Lijiang, en Yunnan. Este aparato recibió datos a 1 gigabyte por segundo (1.000 megabytes por segundo) de una señal procedente de 36.705 kilómetros, en lo que es uno de los avances más importantes en lo que se refiere a la transmisión de datos realizado en los últimos años.

Según apuntaron en su estudio, los investigadores compararon este hito con la capacidad de transmitir un archivo de vídeo HD a través del mundo en unos pocos segundos. Este nuevo avance realizado por científicos de Pekín será vital para conectar satélites en órbita alta con centros terrestres que luego puedan distribuir información a través de redes de fibra óptica.

Este hallazgo también tiene importancia en otro aspecto: el láser se pudo sobreponer a las condiciones de la atmósfera, aumentando la proporción de datos limpios y utilizables del 72% al 91,1%. Uno de los puntos negativos de la utilización de este tipo de láseres es que suelen chocar con las capas de aire en movimiento cuando entran en la atmósfera rumbo a la Tierra. Otra de las desventajas es que requieren una puntería precisa y equipos terrestres muy costosos.

Aun así, desde China han conseguido llegar al 91% de transmisión y a una velocidad de 1 gigabyte por segundo con un láser con solo dos vatios de potencia. Un logro que puede cambiar la forma de transmitir datos en un futuro cercano.