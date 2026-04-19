Precio de la gasolina hoy 19 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Ir a repostar sin fijarse en el precio ya no es algo que se suela hacer como hace apenas unos meses. Debido sobre todo a la Guerra de Irán y a como ha subido el precio de la gasolina, muchos conductores en Andalucía prefieren comprobar cuánto cuesta el litro antes de parar en una gasolinera, aunque solo sea para evitar pagar de más. Y es que dentro de una misma ciudad, como Sevilla o Cádiz, las diferencias siguen existiendo. A veces son céntimos, pero acaban sumando. De este modo, y con los datos actualizados del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, te contamos cómo está el precio de la gasolina hoy, domingo 19 de abril, en varias ciudades andaluzas.

Precio de la gasolina hoy 19 de abril en Sevilla

Si vives en Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy domingo 19 de abril:

Gasolina 95

E.S. Vistalegre – Utrera, C/ Écija-Jerez, 11 – 1,367 €/l

– Utrera, C/ Écija-Jerez, 11 – 1,367 €/l Galp – Dos Hermanas (Quinto), Autovía Sevilla-Utrera km 2,5 – 1,509 €/l

– Dos Hermanas (Quinto), Autovía Sevilla-Utrera km 2,5 – 1,509 €/l E.S. Íñigo – Coria del Río, SE-647 km 8,320 – 1,509 €/l

– Coria del Río, SE-647 km 8,320 – 1,509 €/l San Jerónimo Gasolinera – Sevilla, Av. Medina y Galnares, 76 – 1,499 €/l

– Sevilla, Av. Medina y Galnares, 76 – 1,499 €/l Europa 1 – Castilleja de la Cuesta, C/ Camilo José Cela, 7 – 1,529 €/l

– Castilleja de la Cuesta, C/ Camilo José Cela, 7 – 1,529 €/l Los Ventolines (AGLA) – Pilas, km 1,5 – 1,529 €/l

– Pilas, km 1,5 – 1,529 €/l Shell – Los Palacios y Villafranca, Av. Parque Norte – 1,539 €/l

– Los Palacios y Villafranca, Av. Parque Norte – 1,539 €/l Sajardines – Sanlúcar la Mayor, km 3 – 1,559 €/l

– Sanlúcar la Mayor, km 3 – 1,559 €/l Astigi – Écija, A-4 km 450 – 1,559 €/l

– Écija, A-4 km 450 – 1,559 €/l Shell – La Roda de Andalucía, A-92 km 123 – 1,659 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l

– Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l Astigi – Écija, A-4 km 450 – 1,609 €/l

– Écija, A-4 km 450 – 1,609 €/l BP – Sevilla, N-IV km 531,5 – 1,635 €/l

– Sevilla, N-IV km 531,5 – 1,635 €/l Shell – Los Palacios y Villafranca, Av. Parque Norte – 1,639 €/l

– Los Palacios y Villafranca, Av. Parque Norte – 1,639 €/l Cepsa – Dos Hermanas, Av. Andalucía, 230 – 1,645 €/l

– Dos Hermanas, Av. Andalucía, 230 – 1,645 €/l Cepsa – Cazalla de la Sierra, A-432 km 45,5 – 1,669 €/l

– Cazalla de la Sierra, A-432 km 45,5 – 1,669 €/l Meroil – Lora del Río, Av. de la Campana – 1,679 €/l

– Lora del Río, Av. de la Campana – 1,679 €/l Sajardines – Sanlúcar la Mayor, km 3 – 1,699 €/l

– Sanlúcar la Mayor, km 3 – 1,699 €/l Los Ventolines (AGLA) – Pilas, km 1,5 – 1,739 €/l

– Pilas, km 1,5 – 1,739 €/l Shell – La Roda de Andalucía, A-92 km 123 – 1,779 €/l

Diésel

E.S. Vistalegre – Utrera, C/ Écija-Jerez, 11 – 1,678 €/l

– Utrera, C/ Écija-Jerez, 11 – 1,678 €/l San Jerónimo Gasolinera – Sevilla, Av. Medina y Galnares, 76 – 1,779 €/l

– Sevilla, Av. Medina y Galnares, 76 – 1,779 €/l Astigi – Écija, A-4 km 450 – 1,819 €/l

– Écija, A-4 km 450 – 1,819 €/l Europa 1 – Castilleja de la Cuesta, C/ Camilo José Cela, 7 – 1,829 €/l

– Castilleja de la Cuesta, C/ Camilo José Cela, 7 – 1,829 €/l Los Ventolines (AGLA) – Pilas, km 1,5 – 1,839 €/l

– Pilas, km 1,5 – 1,839 €/l Galp – Dos Hermanas (Quinto), Autovía Sevilla-Utrera km 2,5 – 1,839 €/l

– Dos Hermanas (Quinto), Autovía Sevilla-Utrera km 2,5 – 1,839 €/l E.S. Íñigo – Coria del Río, SE-647 km 8,320 – 1,849 €/l

– Coria del Río, SE-647 km 8,320 – 1,849 €/l Sajardines – Sanlúcar la Mayor, km 3 – 1,859 €/l

– Sanlúcar la Mayor, km 3 – 1,859 €/l Shell – Los Palacios y Villafranca, Av. Parque Norte – 1,879 €/l

– Los Palacios y Villafranca, Av. Parque Norte – 1,879 €/l Shell – La Roda de Andalucía, A-92 km 123 – 1,979 €/l

Precio de la gasolina hoy 19 de abril en Málaga

Para quienes viven en Málaga, estos son los lugares donde te va a resultar más barato repostar:

Gasolina 95

AGLA – Fuente de Piedra, A-92 km 132 – 1,495 €/l

– Fuente de Piedra, A-92 km 132 – 1,495 €/l Lisbona Oil – Torre del Mar, C/ Angustias, 1 – 1,499 €/l

– Torre del Mar, C/ Angustias, 1 – 1,499 €/l AGLA – Pizarra, Ctra. Subzona a Álora – 1,509 €/l

– Pizarra, Ctra. Subzona a Álora – 1,509 €/l AGLA – Villanueva de la Concepción, Av. Blas Infante – 1,519 €/l

– Villanueva de la Concepción, Av. Blas Infante – 1,519 €/l Cepsa – Alhaurín de la Torre, MA-404 km 23 – 1,567 €/l

– Alhaurín de la Torre, MA-404 km 23 – 1,567 €/l AGLA – Montecorto, A-374 km 12,5 – 1,579 €/l

– Montecorto, A-374 km 12,5 – 1,579 €/l Moeve – Cártama, Autovía Campillos-Málaga km 50 – 1,589 €/l

– Cártama, Autovía Campillos-Málaga km 50 – 1,589 €/l Shell – Coín, Av. Reina Sofía – 1,598 €/l

– Coín, Av. Reina Sofía – 1,598 €/l BP – Monda, A-355 km 20 – 1,599 €/l

– Monda, A-355 km 20 – 1,599 €/l AGLA – Casarabonela, A-357 km 33,2 – 1,547 €/l

Gasolina 98

Galp – Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,639 €/l

– Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,639 €/l AGLA – Fuente de Piedra, A-92 km 132 – 1,665 €/l

– Fuente de Piedra, A-92 km 132 – 1,665 €/l Galp – Benalmádena, N-340 km – 1,689 €/l

– Benalmádena, N-340 km – 1,689 €/l E.S. Maridi – Cómpeta, MA-111 km 16,65 – 1,689 €/l

– Cómpeta, MA-111 km 16,65 – 1,689 €/l Shell – Coín, Av. Reina Sofía – 1,698 €/l

– Coín, Av. Reina Sofía – 1,698 €/l Carrefour – Antequera, N-343 km 65 – 1,699 €/l

– Antequera, N-343 km 65 – 1,699 €/l Lisbona Oil – Torre del Mar, C/ Angustias, 1 – 1,729 €/l

– Torre del Mar, C/ Angustias, 1 – 1,729 €/l BP Miramar – Benalmádena – 1,739 €/l

– Benalmádena – 1,739 €/l BP – Monda, A-355 km 20 – 1,739 €/l

– Monda, A-355 km 20 – 1,739 €/l Moeve – Cártama, km 50 – 1,749 €/l

Diésel

AGLA – Pizarra, Ctra. Subzona a Álora – 1,729 €/l

– Pizarra, Ctra. Subzona a Álora – 1,729 €/l AGLA – Casarabonela, A-357 km 33,2 – 1,738 €/l

– Casarabonela, A-357 km 33,2 – 1,738 €/l AGLA – Fuente de Piedra, A-92 km 132 – 1,775 €/l

– Fuente de Piedra, A-92 km 132 – 1,775 €/l Lisbona Oil – Torre del Mar, C/ Angustias, 1 – 1,789 €/l

– Torre del Mar, C/ Angustias, 1 – 1,789 €/l AGLA – Villanueva de la Concepción – 1,799 €/l

– Villanueva de la Concepción – 1,799 €/l BP – Monda, A-355 km 20 – 1,825 €/l

– Monda, A-355 km 20 – 1,825 €/l Moeve – Cártama, km 50 – 1,859 €/l

– Cártama, km 50 – 1,859 €/l Cepsa – Alhaurín de la Torre, MA-404 km 23 – 1,859 €/l

– Alhaurín de la Torre, MA-404 km 23 – 1,859 €/l Shell – Coín, Av. Reina Sofía – 1,878 €/l

– Coín, Av. Reina Sofía – 1,878 €/l AGLA – Montecorto, A-374 km 12,5 – 1,899 €/l

Precio de la gasolina hoy 19 de abril en Cádiz

Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Cádiz hoy domingo:

Gasolina 95

Galp – Jerez de la Frontera, Av. Medina Sidonia – 1,469 €/l

– Jerez de la Frontera, Av. Medina Sidonia – 1,469 €/l Galp – Barbate, CA-393 km 95,7 – 1,489 €/l

– Barbate, CA-393 km 95,7 – 1,489 €/l Repsol – Guadalcacín, Ctra. Jerez-Guadalcacín km 0 – 1,499 €/l

– Guadalcacín, Ctra. Jerez-Guadalcacín km 0 – 1,499 €/l San Fernando (La Carraca) – C/ Ferrocarril, 10 – 1,509 €/l

– C/ Ferrocarril, 10 – 1,509 €/l BP – El Puerto de Santa María, N-IV km 649,8 – 1,515 €/l

– El Puerto de Santa María, N-IV km 649,8 – 1,515 €/l Repsol – Conil de la Frontera, C/ Gonzalo Sánchez Fuentes, 2 – 1,519 €/l

– Conil de la Frontera, C/ Gonzalo Sánchez Fuentes, 2 – 1,519 €/l BP – Jerez de la Frontera, Nueva Ronda Este – 1,519 €/l

– Jerez de la Frontera, Nueva Ronda Este – 1,519 €/l Repsol – Chiclana de la Frontera, Ctra. Medina km 0,625 – 1,525 €/l

– Chiclana de la Frontera, Ctra. Medina km 0,625 – 1,525 €/l Repsol – Paterna de Rivera, Av. Andalucía, 97 – 1,589 €/l

– Paterna de Rivera, Av. Andalucía, 97 – 1,589 €/l Campsa – Alcalá del Valle, CA-455 km 0,8 – 1,720 €/l

Gasolina 98

Carrefour – El Puerto de Santa María, km 653 – 1,629 €/l

– El Puerto de Santa María, km 653 – 1,629 €/l BP – El Puerto de Santa María, N-IV km 649,8 – 1,655 €/l

– El Puerto de Santa María, N-IV km 649,8 – 1,655 €/l Carrefour – Jerez de la Frontera, N-IV km 641 – 1,659 €/l

– Jerez de la Frontera, N-IV km 641 – 1,659 €/l Repsol – San Fernando (La Carraca), C/ Ferrocarril, 10 – 1,669 €/l

– San Fernando (La Carraca), C/ Ferrocarril, 10 – 1,669 €/l Repsol – El Puerto de Santa María, A-2001 km 5 – 1,669 €/l

– El Puerto de Santa María, A-2001 km 5 – 1,669 €/l Repsol – Conil de la Frontera, C/ Gonzalo Sánchez Fuentes, 2 – 1,679 €/l

– Conil de la Frontera, C/ Gonzalo Sánchez Fuentes, 2 – 1,679 €/l Carrefour – Arcos de la Frontera, N-342 km 26,8 – 1,679 €/l

– Arcos de la Frontera, N-342 km 26,8 – 1,679 €/l Carrefour – Los Barrios, km 112,9 – 1,689 €/l

– Los Barrios, km 112,9 – 1,689 €/l Carrefour – Algeciras, km 106,25 – 1,699 €/l

– Algeciras, km 106,25 – 1,699 €/l Carrefour – La Línea de la Concepción, Av. de la Colonia – 1,649 €/l

Diésel

Galp – Jerez de la Frontera, Av. Medina Sidonia – 1,729 €/l

– Jerez de la Frontera, Av. Medina Sidonia – 1,729 €/l Galp – Barbate, CA-393 km 95,7 – 1,769 €/l

– Barbate, CA-393 km 95,7 – 1,769 €/l Repsol – San Fernando (La Carraca), C/ Ferrocarril, 10 – 1,779 €/l

– San Fernando (La Carraca), C/ Ferrocarril, 10 – 1,779 €/l Repsol – Conil de la Frontera, C/ Gonzalo Sánchez Fuentes, 2 – 1,785 €/l

– Conil de la Frontera, C/ Gonzalo Sánchez Fuentes, 2 – 1,785 €/l BP – El Puerto de Santa María, N-IV km 649,8 – 1,785 €/l

– El Puerto de Santa María, N-IV km 649,8 – 1,785 €/l Repsol – Chiclana de la Frontera, Ctra. Medina km 0,625 – 1,795 €/l

– Chiclana de la Frontera, Ctra. Medina km 0,625 – 1,795 €/l Repsol – Guadalcacín, km 0 – 1,795 €/l

– Guadalcacín, km 0 – 1,795 €/l BP – Jerez de la Frontera, Nueva Ronda Este – 1,799 €/l

– Jerez de la Frontera, Nueva Ronda Este – 1,799 €/l Repsol – Paterna de Rivera, Av. Andalucía, 97 – 1,829 €/l

– Paterna de Rivera, Av. Andalucía, 97 – 1,829 €/l Campsa – Alcalá del Valle, CA-455 km 0,8 – 1,969 €/l

Precio de la gasolina hoy 19 de abril en Córdoba

A continuación, las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Córdoba hoy:

Gasolina 95

Enerplus – Lucena, Av. Guardia Civil, 9 – 1,395 €/l

– Lucena, Av. Guardia Civil, 9 – 1,395 €/l Petrosol – Puente Genil, C/ La Rambla – 1,499 €/l

– Puente Genil, C/ La Rambla – 1,499 €/l Repsol – Hornachuelos, Ctra. Córdoba-Palma del Río km 40 – 1,509 €/l

– Hornachuelos, Ctra. Córdoba-Palma del Río km 40 – 1,509 €/l E.S. Ntra. Sra. del Rosario – La Guijarrosa – 1,509 €/l

– La Guijarrosa – 1,509 €/l Repsol – Montemayor, N-331 km 38 – 1,529 €/l

– Montemayor, N-331 km 38 – 1,529 €/l Repsol – Villa del Río, Antigua N-4 – 1,539 €/l

– Villa del Río, Antigua N-4 – 1,539 €/l ENI – Córdoba, N-432 km 239,5 – 1,539 €/l

– Córdoba, N-432 km 239,5 – 1,539 €/l E.S. Los Llanos AGLA – Zamoranos, A-333 km 6 – 1,559 €/l

– Zamoranos, A-333 km 6 – 1,559 €/l Yaryma 1 – Villanueva del Duque – 1,479 €/l

– Villanueva del Duque – 1,479 €/l Santiago – Fuente Palmera – 1,599 €/l

Gasolina 98

Enerplus – Lucena, Av. Guardia Civil, 9 – 1,495 €/l

– Lucena, Av. Guardia Civil, 9 – 1,495 €/l Repsol – Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,529 €/l

– Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,529 €/l Q8 – El Arrecife, N-IV km 428 – 1,629 €/l

– El Arrecife, N-IV km 428 – 1,629 €/l Carrefour – Lucena, Polígono Los Polvillares – 1,649 €/l

– Lucena, Polígono Los Polvillares – 1,649 €/l Repsol – Almodóvar del Río – 1,659 €/l

– Almodóvar del Río – 1,659 €/l Shell – Baena, Av. San Carlos de Chile – 1,669 €/l

– Baena, Av. San Carlos de Chile – 1,669 €/l Repsol – Córdoba, C/ Artesanos – 1,685 €/l

– Córdoba, C/ Artesanos – 1,685 €/l AGLA – Zamoranos, A-333 km 6 – 1,689 €/l

– Zamoranos, A-333 km 6 – 1,689 €/l Family Energy – Montilla – 1,699 €/l

– Montilla – 1,699 €/l BP Las Tres Provincias – Valenzuela – 1,735 €/l

Diésel

Enerplus – Lucena – 1,695 €/l

– Lucena – 1,695 €/l Repsol – Montemayor – 1,855 €/l

– Montemayor – 1,855 €/l Yaryma 1 – Villanueva del Duque – 1,855 €/l

– Villanueva del Duque – 1,855 €/l ENI – Córdoba, N-432 – 1,859 €/l

– Córdoba, N-432 – 1,859 €/l Repsol – Hornachuelos – 1,869 €/l

– Hornachuelos – 1,869 €/l E.S. Ntra. Sra. del Rosario – La Guijarrosa – 1,879 €/l

– La Guijarrosa – 1,879 €/l Repsol – Villa del Río – 1,879 €/l

– Villa del Río – 1,879 €/l Santiago – Fuente Palmera – 1,889 €/l

– Fuente Palmera – 1,889 €/l AGLA – Zamoranos – 1,849 €/l

– Zamoranos – 1,849 €/l Petrosol – Puente Genil – 1,799 €/l

Precio de la gasolina hoy 19 de abril en Granada

Si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy domingo 19 de abril:

Gasolina 95

Alcampo – Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,459 €/l

– Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,459 €/l E.S. Puerta Guadix 292 – Guadix, A-92 km 292,5 – 1,459 €/l

– Guadix, A-92 km 292,5 – 1,459 €/l Repsol – Iznalloz, A-308 km 1 – 1,529 €/l

– Iznalloz, A-308 km 1 – 1,529 €/l BP Mirador – Loja, A-92 km 192 – 1,585 €/l

– Loja, A-92 km 192 – 1,585 €/l BP Manzanil – Loja, A-92 km 192 – 1,585 €/l

– Loja, A-92 km 192 – 1,585 €/l BP Maracena – N-432 km 432,53 – 1,585 €/l

– N-432 km 432,53 – 1,585 €/l BP Guadix Sur – Guadix, A-92 km 292,5 – 1,549 €/l

– Guadix, A-92 km 292,5 – 1,549 €/l Repsol – Albolote, GR-4 km 2,35 – 1,599 €/l

– Albolote, GR-4 km 2,35 – 1,599 €/l Cepsa Venta del Sol – Baza – 1,639 €/l

– Baza – 1,639 €/l Airport Granada – Santa Fe – 1,729 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,599 €/l

– Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,599 €/l Galp – Huétor-Tájar, A-92 km 200,2 – 1,699 €/l

– Huétor-Tájar, A-92 km 200,2 – 1,699 €/l Repsol – Iznalloz – 1,689 €/l

– Iznalloz – 1,689 €/l BP Mirador – Loja – 1,725 €/l

– Loja – 1,725 €/l BP Manzanil – Loja – 1,725 €/l

– Loja – 1,725 €/l BP Maracena – N-432 – 1,725 €/l

– N-432 – 1,725 €/l BP Guadix Sur – Guadix – 1,689 €/l

– Guadix – 1,689 €/l Repsol – Albolote – 1,709 €/l

– Albolote – 1,709 €/l E.S. Mirador de Poqueira – Pampaneira – 1,725 €/l

– Pampaneira – 1,725 €/l Airport Granada – Santa Fe – 1,823 €/l

Diésel

Alcampo – Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,739 €/l

– Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,739 €/l E.S. Puerta Guadix 292 – Guadix – 1,749 €/l

– Guadix – 1,749 €/l BP Mirador – Loja – 1,835 €/l

– Loja – 1,835 €/l BP Manzanil – Loja – 1,835 €/l

– Loja – 1,835 €/l Repsol – Iznalloz – 1,835 €/l

– Iznalloz – 1,835 €/l BP Maracena – N-432 – 1,845 €/l

– N-432 – 1,845 €/l BP Guadix Sur – Guadix – 1,849 €/l

– Guadix – 1,849 €/l Cepsa Venta del Sol – Baza – 1,859 €/l

– Baza – 1,859 €/l Repsol – Albolote – 1,889 €/l

– Albolote – 1,889 €/l Airport Granada – Santa Fe – 1,942 €/l

Cómo ver los precios más baratos y actualizados

Aunque ya tenemos el listado para esta primera hora de hoy domingo, los precios del combustible siguen registrando pequeñas variaciones diarias, por lo que consultar la información antes de repostar puede ayudarte a elegir la opción más económica sin necesidad de desviarte demasiado de tu ruta habitual. Para ello, puedes acceder a la herramienta oficial del Ministerio de Transición Ecológica, donde se recopilan todos los datos actualizados. A través del Geoportal de gasolineras, es posible filtrar por provincia, municipio o tipo de carburante, además de visualizar las estaciones en un mapa interactivo que facilita localizar rápidamente las más baratas en cada zona. Tienes un ejemplo ahora, con el mapa de Málaga: