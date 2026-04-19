Incredulidad en Sevilla ante el mapa de la AEMET: una Feria de Abril al límite, con 36ºC y el riesgo real de lluvia activo

Una Feria de Abril al límite, con 36ºC y el riesgo real de lluvia activo, Sevilla se prepara ante un mapa de la AEMET que lo cambiará todo. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que quizás el mapa del tiempo nos deja algunos detalles que acabarán marcando la diferencia. En esta parte del país en el que todo el mundo está pendiente del cielo, la previsión del tiempo es más importante.

La capital de Andalucía se prepara para llegar al límite, con unas temperaturas en las horas centrales del día que pueden llegar a unos grados realmente que pueden sorprender a más de uno. El riesgo real de lluvia estará activado y puede acabar convirtiéndose en un problema que aparecerá después de ver como las temperaturas ascienden hasta unas cifras que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Es hora de apostar por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser clave.

El mapa de la AEMET provoca incredulidad en Sevilla

Sevilla se prepara para una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. Lo que puede pasar en breve es un brusco cambio de tendencia en lo que tenemos por delante. Una novedad importante que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada elemento cuenta.

Los expertos del tiempo no dudan en darnos algunos elementos que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Cuando lo que nos estará esperando es un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Este punto del país provoca la mirada de muchas personas que no dudan en prepararse para unos días muy especiales. Lo que nos estará esperando es un importante giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, en unos días en los que cada detalle cuenta de una forma diferente.

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos detalles más sobre una previsión del tiempo que nos traslada de las altas temperaturas a unas lluvias que pueden cambiarlo todo.

Llega un Feria de Abril al límite con 36º y riesgo real de lluvias

El riesgo real de lluvias es una realidad en una Feria de Abril en la que situará al país al límite con 36º. Será mejor que nos empecemos a preparar lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Tocará estar pendientes de este cambio que puede ser esencial.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «La próxima semana, Sevilla se prepara para dar el pistoletazo de salida a su esperada Feria de Abril bajo un escenario meteorológico que no pasará desapercibido. Aunque la estabilidad atmosférica será la nota dominante y los cielos tenderán a mostrarse despejados en buena parte de las jornadas, los termómetros se dispararán con valores claramente impropios de estas fechas. El ambiente, más cercano al verano que a la primavera, marcará un arranque de Feria con calor intenso desde el primer momento, condicionando tanto las horas centrales del día como el ambiente nocturno en el recinto ferial».

Siguiendo con la misma previsión: «La noche del lunes dará comienzo la Feria de Abril, y lo hará bajo cielos mayormente despejados, que permitirán disfrutar del alumbrado con temperaturas ligeramente por debajo de los 25ºC. El martes será una jornada más marcada por la nubosidad debido a la presencia de una borrasca en el Atlántico. Esta irá a más especialmente a partir del medio día, dejando una tarde con intervalos nubosos hasta la madrugada. Aparte de nubosidad, durante la tarde del martes las tormentas secas podrán estar presentes en Sevilla. Sin embargo, todavía existe cierta incertidumbre de si tendrán lugar o no».

Las temperaturas serán las grandes protagonistas de estos días: «La próxima semana comenzará con temperaturas mucho más altas de lo normal para esta época del año en la ciudad de Sevilla. Los termómetros arrancarán el lunes por encima de los 30 ºC, pudiéndose llegar a alcanzar los 33 ºC de máxima. El martes, las temperaturas seguirán subiendo, pudiéndose llegar a alcanzar valores entre 35 ºC y 36 ºC a partir del mediodía. Estos valores se mantienen muy por encima de los típicos, dejando una situación de calor significativo y anómalo. El miércoles comenzarán a bajar los termómetros, aunque se mantendrán todavía por encima de los 31 ºC de máxima. El resto de la semana continuarán descendiendo, hasta situarse en torno a los 25 ºC hacia finales de la misma. Las temperaturas mínimas se mantendrán por encima de los 15 ºC desde el inicio de la Feria de Abril».