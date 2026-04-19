Un asesor fiscal señala el fallo que puede costar caro en la renta: “Este es el error que no se puede corregir”

La campaña de la Declaración de la Renta suele venir siempre acompañada de dudas bastante habituales. Qué se puede desgravar, cómo pagar menos o si compensa más hacerla solo o en pareja. Son preguntas que se repiten cada año y que muchos contribuyentes resuelven casi sobre la marcha, cuando ya tienen el borrador delante. Y en medio de todo eso, hay decisiones que parecen menores, casi automáticas, pero que pueden cambiar bastante el resultado final. A veces no se trata de un error en los datos o del fallo de olvidar una deducción en la Renta, sino de algo más básico como es el hecho de elegir mal cómo presentar la declaración.

Un fallo que puede costar caro en la Renta no es algo complicado, pero sí que tiene una consecuencia importante ya que lo cometes, no hay forma de corregirlo después. Y eso es lo que acaba pillando a más de uno por sorpresa. El error tiene que ver con la elección entre tributación individual o conjunta. Es una decisión que se toma en el momento de presentar la declaración y que, aunque muchos piensan lo contrario, no se puede cambiar una vez termina el plazo. No es como otros aspectos de la Renta que sí permiten rectificaciones posteriores. Aquí, la elección queda fijada y ya no hay vuelta atrás.

El fallo que puede costar caro en la renta

Así lo recuerda el asesor fiscal José Ramón López, que insiste en que muchos contribuyentes creen que podrán modificarlo más adelante si no les conviene. Pero no es así. Se trata de un error que «no se puede modificar ni rectificar una vez cerrada la campaña. El problema es que esta decisión muchas veces se toma sin pensarlo demasiado. Hay quien marca la opción conjunta porque cree que siempre sale mejor, y quien opta por la individual por costumbre. Y en ambos casos, sin comprobar realmente cuál le beneficia más.

Quién puede hacer la declaración conjunta y quién no

Otra de las dudas más habituales tiene que ver con quién puede acogerse a la declaración conjunta. No es una opción abierta a todo el mundo, y ahí es donde se producen bastantes confusiones. Pueden hacerlo los matrimonios no separados legalmente, tengan o no hijos. También las personas separadas o divorciadas con hijos, aunque en ese caso solo uno de los progenitores puede incluirlos en la declaración.

Algo parecido ocurre con las parejas de hecho con hijos. Aunque no estén casadas, sí pueden presentar una declaración conjunta, pero únicamente uno de los dos junto a los hijos. El otro tendría que hacerla de forma individual. En cambio, las parejas de hecho sin hijos no pueden acogerse a esta modalidad. Tampoco las personas solteras sin hijos. Es un detalle que suele pasar desapercibido y que lleva a errores bastante comunes.

De hecho, como señala el asesor, mucha gente cree que la declaración conjunta solo depende de estar casado o no, cuando en realidad lo importante es la unidad familiar.

Cuándo conviene hacer la declaración conjunta

Saber si compensa o no hacer la declaración conjunta depende mucho de cada caso, de modo que no hay una respuesta única que sirva para todo el mundo. En general, suele ser más favorable cuando uno de los miembros de la pareja no tiene ingresos o estos son bajos. En ese tipo de situaciones, la conjunta puede ayudar a reducir la carga fiscal.

También puede resultar más ventajosa cuando se presenta con hijos, especialmente si sólo uno de los progenitores tiene rentas. En esos casos, la diferencia puede notarse. El asesor lo explica de forma bastante directa: «cuando más a cuenta suele salir es cuando la haces conjunta con tu hijo o hija». Aun así, insiste en que no es una norma fija.

Si ambos miembros de la pareja tienen ingresos similares o elevados, lo habitual es que la declaración individual resulte más beneficiosa. Por eso, lo recomendable es no decidir de forma automática y revisar bien las dos opciones antes de presentar la Renta.

Por qué este error puede salir caro

El problema no es solo equivocarse al elegir, sino no ser consciente de que esa decisión es definitiva. Una vez termina el plazo voluntario, no es posible cambiar de conjunta a individual ni al revés, aunque el resultado no sea el esperado. Eso puede traducirse en pagar más de lo necesario o en recibir menos devolución, sin posibilidad de corregirlo después. Y es ahí cuando muchos contribuyentes se dan cuenta del error, pero ya sin margen de maniobra. Por eso, antes de confirmar la declaración, conviene detenerse un momento y comprobar qué opción resulta más favorable. No lleva mucho tiempo y puede evitar un disgusto.

En definitiva, la Declaración de la Renta no es solo cuestión de rellenar datos. También implica tomar decisiones que afectan directamente al resultado. Elegir entre tributación individual o conjunta es una de las más importantes, y hacerlo sin revisarlo bien puede ser un craso fallo a la hora de presentar la renta. Por eso, merece la pena dedicar unos minutos antes de enviarla, porque hay errores que, una vez cometidos, ya no tienen solución.