La Campaña de la Renta ya ha comenzado y con ello empiezan a llegar las dudas en torno a qué es necesario declarar y qué no, o bien, qué es deducible y qué no. En este sentido, muchos contribuyentes dejan pasar oportunidades de inversión ante la percepción de complejidad que sigue existiendo en torno a la fiscalidad del ahorro.

Desde la plataforma financiera Raisin consideran que uno de los principales problemas está en la falta de información en todo lo que se refiere al ahorro y derivados. Entender cómo tributa un producto puede abrir la puerta a alternativas de ahorro más rentables sin que represente una carga administrativa real.

Hacer el borrador manualmente

En este sentido, uno de los ámbitos que más dudas sigue generando es el ahorro en el extranjero. Muchos ahorradores creen que contratar productos fuera de España complica mucho la declaración de la renta, cuando en realidad la diferencia práctica suele ser muy limitada.

En el caso de los productos contratados a través de Raisin, por ejemplo, el contribuyente debe incorporar manualmente cierta información, en lugar de aceptar directamente el borrador tal y como viene, pero se trata de un proceso muy sencillo.

También persiste la idea errónea de que este tipo de ahorro implica pagar impuestos dos veces, una en el país de origen y otra en España, cuando no es así, ya que existen acuerdos para evitar la doble imposición.

En la práctica, la diferencia en la declaración es limitada y suele reducirse a incluir manualmente cierta información en lugar de aceptar directamente el borrador.

Crecimiento del interés en el ahorro

A nivel de tendencia, desde Raisin ven un crecimiento sostenido del interés de los ahorradores españoles por productos de ahorro en el extranjero, especialmente depósitos a plazo fijo.

Según datos del BCE, el volumen de depósitos de clientes españoles en bancos europeos fuera del país alcanzó los 12.528 millones de euros en el primer trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 24% interanual.

Además, esta tendencia no es nueva, ya que venía creciendo de forma progresiva en años anteriores, lo que apunta a un cambio más estructural en el comportamiento del ahorrador.

En paralelo, Raisin ya supera los 65.000 millones de euros en activos bajo gestión en Europa, en un contexto en el que cada vez más ahorradores están dispuestos a mirar más allá de su mercado local en busca de mejores rentabilidades.

Mirada puesta en el BCE

En cuanto al tipo de producto, el interés se concentra principalmente en depósitos a plazo fijo, especialmente en vencimientos medios y largos, ya que permiten asegurar una rentabilidad durante más tiempo.

También existe demanda de cuentas de ahorro, sobre todo por parte de perfiles que priorizan liquidez, aunque en el contexto actual los depósitos siguen teniendo un mayor protagonismo.

De cara a los próximos meses, el contexto de tipos apunta a una cierta estabilidad. El BCE ha reiterado que seguirá tomando decisiones en función de los datos y el mercado descuenta una postura prudente, sin movimientos bruscos en el corto plazo.

En este escenario, no se esperan cambios significativos en la remuneración de los productos de ahorro a corto plazo, aunque sí podrían darse ajustes puntuales en función de la estrategia de cada entidad.

De hecho, en este entorno más estable, siguen existiendo productos que superan el 2,8% TAE, impulsados en gran medida por la competencia entre bancos, especialmente a nivel europeo.