La aplaudida reflexión de Paco González por los pitos al himno de España y el «musulmán el que no bote»

La afición del Atlético de Madrid dio la cara y a través de gritos y arengas, consiguió suavizar la pitada al himo de España que gran parte de los simpatizantes de la Real Sociedad habían perpetrado en la final de la Copa del Rey. En cualquier caso, los pitos se escucharon y la polémica volvió a apoderarse de las redes sociales. Una de las reflexiones más aplaudidas fue la de Paco González.

El director y conductor de Tiempo de Juego en la Cadena Cope se mostró indignado después de escuchar la pitada en la final de la Copa del Rey celebrada en la Cartuja, y no se mordió la lengua a la hora de describir lo ocurrido: «Hemos asistido una vez más al bochorno del himno nacional pitado. Ya hemos aceptado que se pita».

«En un país en el que nos escandalizamos, y bien hecho, cuando se canta ‘musulmán el que no vote’ o que una bomba explote en La Romareda… Con eso no tenemos la piel tan fina. Algún día llegarán sanciones y se respetará, y nos respetaremos unos a otros. Aunque parece estar lejos, la verdad», añadió Paco González visiblemente molesto con lo ocurrido.

💥 La contundente respuesta de Paco González a los que pitaron el himno de España en la Final de la #CopaDelRey pic.twitter.com/1m2rbCAGTg — Tiempo de Juego (@tjcope) April 18, 2026



Paco González y la pitada

Era la historia de una crónica anunciada. El himno de España y la final de Copa del Rey, una simbiosis que divide las opiniones de las aficiones de fútbol. Dependen de su localización geográfica. La de la Real Sociedad recibió los acordes con una sonora pitada al tiempo que exhibían ikurriñas por doquier. La del Atlético, todo lo contrario. No solo respetó el momento, sino que coreó el himno de España durante los prolegómenos de la final de Copa. Lamentable la hinchada vasca, a la altura la madrileña.

Esto se produce después de que Arnaldo Otegi hiciera una convocatoria para convertir la final de la Copa del Rey de fútbol en un acto de reivindicación vasca. El líder de Bildu pidió a los aficionados de la Real Sociedad que llenen el campo de La Cartuja de ikurriñas para demostrar que «somos vascos, no españoles» en el duelo que les mide con el Atlético de Madrid.

El líder secesionista, de hecho, calentó la final calificando a la afición rojiblanca como «ultra, fascista y antivasca». Otegi mostró su malestar por los cánticos que la afición del Atlético hizo al Barcelona cuando les eliminó esta semana en la Champions League. «Gritaban ‘viva España’. Es un modo de reconocer que no somos españoles, creen que ese canto nos molesta y no es así», reflexionó. Otegi, en una entrevista con Euskadi Irratia, pidió este despliegue consciente de la presencia del Rey Felipe en el palco y la ausencia una vez más de su socio de investidura Pedro Sánchez. El aquelarre, sin embargo, no tuvo el despliegue sonoro que los independentistas esperaban en el campo con una afición rojiblanca que estuvo a la altura del resto de España.