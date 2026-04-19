Adiós a tirar comida y dinero: vuelve el pequeño electrodoméstico de Lidl que conserva tus alimentos hasta 5 veces más tiempo

Tirar comida en casa es algo que pasa más de lo que parece. Compras de más, se te olvida algo en la nevera o simplemente no te da tiempo a consumirlo, y al final acaba en la basura. Y claro, con lo que cuesta ahora hacer la compra, cada vez da más rabia el acabar tirando comida, y es cuando necesitamos el electrodoméstico de Lidl que ya arrasa en sus tiendas y en su bazar online.

Si queremos evitar el problema de tirar la comida que sobra o si no sabemos cómo guardar bien toda la comida que hemos comprado para el mes, existe algo que es fácil de usar y que te sirve para conservar los alimentos más tiempo. Se trata de un aparato que aunque no es nuevo, vuelve a Lidl para alegría de sus clientes ya que además de ser eficaz, tiene un precio que ni tan siquiera llega a los 19,99 euros.

El electrodoméstico de Lidl que ayuda a conservar los alimentos

El electrodoméstico de Lidl con el que vas a lograr conservar los alimentos durante más tiempo, no es otro que una envasadora al vacío de 130 W, y que es un aparato pensado para algo muy concreto: guardar los alimentos sin aire para que duren más. Está disponible en negro o blanco y cuesta 19,99 euros, un precio bastante ajustado para lo que hace. De hecho, no es raro que este tipo de productos desaparezca rápido cuando vuelve a tienda.

El funcionamiento no tiene misterio. Colocas el alimento en una bolsa, el aparato saca el aire y la sella. Y ya está. Ese gesto tan simple es el que hace que cambie la conservación y que de alguna manera te permita que todos esos alimentos o sobras que ibas a tirar, acaben bien almacenadas.

Por qué este sistema alarga tanto la vida de los alimentos

La mayoría de los alimentos se estropean antes por el contacto con el aire, así que cuando eliminas ese aire, lo que haces es frenar ese proceso. Ni se oxidan igual ni las bacterias avanzan al mismo ritmo. ¿En qué se traduce esto? Pues en algo bastante práctico y es que los alimentos duran más tiempo en buen estado. En algunos casos, incluso varias veces más de lo habitual. Se nota sobre todo en cosas como carne, pescado o platos ya preparados, donde la diferencia es bastante clara.

Para qué puedes usarla realmente en casa

Más allá de la idea básica de “guardar comida”, este tipo de aparato acaba teniendo más uso del que parece al principio. Por ejemplo, es bastante práctico si compras en cantidad y quieres organizarlo mejor. Puedes hacer raciones, guardarlas y olvidarte de que se estropeen tan rápido.

También sirve para congelar sin que se quemen los alimentos o cojan ese sabor raro que a veces aparece con el tiempo. Y luego está el tema del sous-vide, que cada vez suena más. No es imprescindible, pero si te gusta cocinar, te abre otra forma de preparar alimentos sin complicarte demasiado.

Las funciones que incluye y que marcan la diferencia

Aunque es un aparato sencillo, tiene algunos detalles que se agradecen. Por un lado, incorpora una función Wet, pensada para alimentos que sueltan líquido. Esto ayuda a que el sellado salga bien incluso en esos casos más complicados. También tiene una función Soft, que reduce la presión para no aplastar alimentos delicados. Puede parecer un detalle menor, pero cuando la usas se nota. Además, permite hacer el proceso completo en un solo paso: envasar y sellar. No tienes que andar cambiando modos ni haciendo varias cosas.

Características básicas del producto

A nivel práctico, es un aparato bastante compacto, de los que puedes guardar sin problema en un cajón o en un armario. Tiene una potencia de unos 130 W, unas medidas de algo más de 35 centímetros de largo y pesa menos de un kilo, así que no resulta incómodo de manejar.

Funciona con rollos de film de hasta 30 centímetros y viene con lo necesario para empezar a usarlo desde el primer día, incluido un rollo y varios accesorios. También tiene detalles útiles como la bandeja para líquidos, que se puede sacar y limpiar fácilmente, o las luces indicadoras que te van mostrando en qué punto está el proceso.

En definitiva, este tipo de electrodomésticos no destacan por ser espectaculares, sino por lo prácticos que resultan cuando los usas de verdad. No es algo que vayas a utilizar una vez al mes. Si te acostumbras, lo acabas integrando bastante en la rutina, sobre todo si quieres aprovechar mejor lo que compras. Y en un momento en el que se intenta reducir el desperdicio de comida, cualquier ayuda en ese sentido se nota.

Al final, más allá del aparato en sí, la idea es sencilla: que lo que compras dure más tiempo en buen estado. Si lo consigues, acabas tirando menos comida y, de paso, gastando menos. Y eso, tal y como están ahora las cosas, no viene nada mal.