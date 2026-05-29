Hoy en Lidl colas kilométricas por el set de herramientas para coche por 5,99 euros

Las herramientas para el coche se han convertido en uno de esos productos que desaparecen rápido cada vez que llegan a supermercados como Lidl. Ya ocurrió con compresores, aspiradores o cargadores de batería portátiles y ahora vuelve a pasar con un nuevo set para desmontaje y reparación básica que está llamando muchísimo la atención por su precio. Es un set de herramientas para el coche por sólo 5,99 euros y muchos conductores ya están hablando de él porque incluye una enorme cantidad de piezas pensadas para pequeñas reparaciones y ajustes en el interior del vehículo.

Este conjunto de herramientas de coche de Lidl está pensado especialmente para quienes suelen hacer arreglos sencillos en casa sin necesidad de pasar por el taller para todo. Desde desmontar una radio hasta cambiar grapas interiores, ajustar paneles o sustituir clips dañados del salpicadero. Son tareas bastante habituales con el paso del tiempo y que muchas veces terminan costando más por la mano de obra que por la pieza en sí. De este modo, Lidl ha apostado esta vez por un kit bastante completo que ocupa poco espacio y que puede guardarse directamente en el maletero o en el garaje. El precio, además, ha hecho que muchas personas lo estén comparando con productos similares vendidos en internet por cifras bastante más altas.

El set de herramientas para el coche de Lidl que muchos estaban esperando

El producto que está generando tantas búsquedas es un set de herramientas para coche fabricado con plástico, acero y poliéster. Lidl lo vende por 5,99 euros y está pensado para desmontar piezas interiores del vehículo sin dañar molduras ni paneles, algo importante en coches modernos donde muchas partes van sujetas mediante clips y anclajes de plástico.

El kit principal incluye 14 piezas y viene dentro de una bolsa organizadora bastante compacta. Dentro aparecen 11 herramientas distintas para desmontar revestimientos interiores, además de dos extractores para radios de coche y otra herramienta específica para clips de fijación.

Está diseñado para trabajar con marcas habituales como BMW, Volkswagen o Audi, aunque realmente puede utilizarse en muchísimos vehículos porque el sistema de fijaciones interiores suele ser parecido entre fabricantes. También sirve para desmontar radios compatibles con marcas conocidas como Blaupunkt o Sony.

Uno de los detalles que más está gustando es precisamente que las herramientas están pensadas para evitar arañazos o daños en plásticos interiores. Mucha gente acaba usando destornilladores o utensilios metálicos improvisados que terminan marcando el salpicadero o rompiendo pestañas interiores. Este tipo de herramientas de plástico ayudan a desmontar piezas con bastante más cuidado.

Incluye más de 600 clips y bridas para reparaciones rápidas

Además del set de desmontaje, Lidl también vende una caja con clips de fijación y bridas que está llamando muchísimo la atención porque incluye 630 piezas en total. En concreto, incorpora 620 clips de fijación repartidos en 16 tamaños distintos y otras 10 bridas en dos longitudes diferentes. Todo viene organizado dentro de una caja transparente con compartimentos para encontrar rápidamente cada pieza.

Este tipo de clips suelen romperse con bastante facilidad cuando se desmontan puertas, paneles o revestimientos interiores del coche. Por eso muchos conductores terminan teniendo vibraciones, piezas mal ajustadas o pequeños huecos después de una reparación sencilla. Tener recambios en casa o en el mismo coche evita precisamente ese problema. Por otro lado, el kit está pensado también para coches de marcas habituales y puede servir para sustituir fijaciones dañadas en múltiples zonas del vehículo. Desde el maletero hasta paneles laterales o piezas interiores del salpicadero. Además, ocupa poco espacio y mucha gente directamente lo deja guardado en el coche para tenerlo a mano en cualquier momento.

Por qué este producto se está agotando tan rápido

El precio tiene mucho que ver con el éxito que está teniendo. Encontrar un kit de desmontaje junto con cientos de clips por menos de seis euros no es habitual y por eso muchos clientes están aprovechando para comprarlo aunque no necesiten usarlo inmediatamente. También influye bastante el auge de las pequeñas reparaciones caseras. Cada vez más personas buscan tutoriales para cambiar radios, instalar pantallas, arreglar molduras o solucionar pequeños problemas sin acudir directamente al taller. Y para ese tipo de tareas, este tipo de herramientas resultan bastante útiles.

Las dimensiones de este set de herramientas para el coche de Lidl, también hacen que sea práctico para guardar. La bolsa del set de desmontaje mide aproximadamente 36 x 29 centímetros, mientras que la caja de clips ronda los 16,5 x 15,5 x 12,6 centímetros, así que no ocupa demasiado espacio ni en casa ni dentro del coche. En cuanto al peso, el kit de herramientas ronda los 600 gramos y la caja de clips supera ligeramente los 700 gramos. Son productos ligeros y fáciles de transportar.

Lidl vuelve así a repetir una fórmula que le funciona especialmente bien con productos baratos, útiles y relacionados con el coche o el bricolaje que suelen agotarse rápidamente en tienda. Y viendo el interés que está despertando este set, no sería raro que vuelva a desaparecer de las estanterías en pocos días.