Arqueólogos no dan crédito: descubren un cargamento con más de 2.350 fragmentos de porcelana Yuan azul y blanca en el fondo del mar

Cerca de la desembocadura oriental del estrecho de Singapur, arqueólogos han encontrado un naufragio del siglo XIV que contenía más porcelana china azul y blanca que cualquier otro naufragio de este tipo hallado hasta la fecha, según estudios dirigidos por el Dr. Michael Flecker de HeritageSG. Entre 2016 y 2019 se recuperaron aproximadamente 3,5 toneladas de fragmentos de cerámica, de los cuales 136 kilos corresponden a porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan. El hallazgo incluye más de 2350 fragmentos de esta porcelana azul y blanca, así como algunas piezas casi completas que permiten identificar los motivos decorativos y el origen de los talleres de producción.

Las bases intactas indican que al menos 300 cuencos sobrevivieron al viaje hasta el momento del naufragio. Entre los motivos decorativos, los patos mandarines en estanques de loto aparecen en mayor número que las representaciones de ramos de loto, en una proporción aproximada de tres a uno. Dentro del conjunto de porcelana, predominan las piezas pequeñas, mientras que apenas hay platos grandes (habituales en cargamentos destinados al Océano Índico).

Hallado un cargamento de porcelana Yuan azul y blanca en un naufragio cerca de Singapur

Los arqueólogos han datado la porcelana azul y blanca recuperada entre los años 1340 y 1352, basándose en la evolución de los estilos decorativos y en las interrupciones de los talleres de Jingdezhen provocadas por la Rebelión de los Turbantes Rojos. Por ejemplo, el motivo de patos en estanque de loto, que había sido de uso imperial durante el reinado del emperador Wenzong (1328-1332), se difundió ampliamente a partir de 1340. Además de la porcelana azul y blanca, el cargamento incluye cerámica celadón Longquan con esmalte verde, que representa aproximadamente el 44,5% del peso total; piezas procedentes de Jingdezhen; cerámica Qingbai y Shufu; porcelana blanca de Dehua; vajilla verde de Fujian; y grandes tinajas de almacenamiento de Cizao.

El conjunto decorativo y la ausencia de grandes platos rituales azules y blancos indican que, casi con total probabilidad, la embarcación se dirigía a Temasek (el antiguo nombre del asentamiento portuario anterior al Singapur moderno). Para la historiografía regional, este naufragio, conocido como el «Naufragio de Temasek», demuestra que el asentamiento precolonial de Singapur funcionó como un importante centro comercial ya en la dinastía Yuan. Los arqueólogos consideran que podría ser una pieza muy importante para comprender las formas, rutas y preferencias del comercio marítimo entre el sur de China y el sudeste asiático en el siglo XIV.

Con un estudio sobre el primer naufragio antiguo hallado en aguas de Singapur, publicado en el Journal of International Ceramic Studies, el autor Michael Flecker, de HeritageSG (filial de la Junta Nacional de Patrimonio de Singapur) señaló que «la calidad de las cerámicas es, en muchos casos, sobresaliente». Asimismo, aseguró que «el naufragio de Temasek transportaba más porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan que cualquier otro naufragio documentado en el mundo».

Museo Nacional de Artes Decorativas

«Uno de los cargamentos más apreciados en el siglo XVII eran las piezas de porcelana china. El Museo Nacional de Artes Decorativas conserva varias halladas entre los restos del naufragio del barco chino Vung Tau que tuvo lugar cerca del grupo de islas Con Dao, frente a las costas de Vietnam, en torno al año 1690.El itinerario marcado para dicha embarcación consistía en la salida de China, haciendo escala en el puerto comercial de Cantón (China) para recoger el resto de mercancías que debían llegar finalmente al puerto de Batavia, en la isla de Java (actual Jakarta) y colonia holandesa en esos momentos. Pero el navío chino no consiguió alcanzar su destino final a causa de un incendio, naufragando y quedando depositadas bajo el mar durante 300 años las piezas de porcelana que transportaba, incluidas las 31 conservadas actualmente en el MNAD. Fueron recuperadas tras una intensa excavación arqueológica en el año 1991 y una pequeña parte adquiridas por el Estado Español», detalla el Ministerio de Cultura.

Todas ellas pertenecen al estilo decorativo conocido como azul y blanco, producido en los hornos de Jingdezhen (China) y situado cronológicamente en el periodo del emperador Kangxi (1662-1722), dentro de la dinastía Qing (1644-1912). Desde el siglo XVI, China mantenía un intenso intercambio comercial con Portugal y España. Ya en el siglo XVII, el control de las rutas comerciales en Oriente pasó progresivamente a manos holandesas e inglesas, lo que provocó cambios en los productos destinados a la exportación, adaptando tipologías y decoraciones tradicionales chinas a gustos europeos.

Las piezas del Vung Tau aún conservan ciertos rasgos orientales, como la organización de la decoración en paneles con motivos florales, escenas de paisajes con rocas ribereñas, así como algunas formas características como el kendi o los jarrones gu y meiping. A partir de mediados del siglo XVIII, la fascinación en Occidente por los objetos exóticos de Oriente dio lugar a una corriente decorativa que se expandió por Europa hasta el siglo XIX, conocida como chinoiserie o «chinerías».