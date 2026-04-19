La ruta alternativa en Europa que podría reordenar el tráfico marítimo ante el cierre del estrecho de Ormuz

Turquía prepara un proyecto para que el futuro canal de Estambul pueda ser una ruta alternativa al estrecho de Ormuz. Esta vía artificial situada en la parte europea de la ciudad conectaría el mar Negro con el mar de Mármara a lo largo de 45 kilómetros paralelos al estrecho del Bósforo, que es uno de los pasos naturales más transitados del mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alternativa que prepara Turquía ante la crisis en el estrecho de Ormuz, que Irán ordenó abrir el pasado viernes tras el alto al fuego entre Israel y el Líbano.

El mundo sigue mirando al estrecho de Ormuz mientras Estados Unidos e Irán siguen negociando el final del conflicto en Oriente Medio. El cierre del paso por parte de los ayatolás del lugar por el que pasa el 20% del petróleo a nivel mundial y una quinta parte del gas natural licuado. Esto reventó la economía mundial con una subida de la inflación por la subida indiscriminada del precio de los combustibles y la energía. Pese al cierre del estrecho en su día, Irán ha seguido exportando su petróleo, lo que hizo a Donald Trump intervenir con un intento de bloqueo de la zona y el proceso de desminado.

Irán tomó la decisión el viernes de abrir el estrecho de Ormuz mientras el mundo mira con miedo otro posible cierre que puede tener consecuencias fatales en la subida de los precios y, por consiguiente, de la inflación en todos los países. Es más, el Fondo Monetario Internacional ha calculado en un informe publicado hace unos días que la guerra de Irán restará dos décimas al crecimiento mundial de este año, en el que prevé un avance del 3,1%. El FMI ya ha avisado de que esto afectará principalmente a las economías emergentes.

La ruta alternativa al estrecho de Ormuz

Hace unos días, Togo se postuló para solucionar la crisis de comercio internacional provocada por el cierre del estrecho de Ormuz, postulando su puerto de Lomé, y ahora es Turquía la que también ha vuelto a reactivar un ambicioso proyecto que podría ser una alternativa al estrecho de Ormuz: el nuevo canal de Estambul.

Esta sería una vía artificial situada en la parte europea de la ciudad que tendría un recorrido de 45 kilómetros para conectar el mar Negro y el mar de Mármara. Y lo más importante, este trayecto iría en paralelo por el estrecho del Bósforo, que es uno de los pasos naturales más transitados del mundo y uno de los motores más importantes en lo que respecta al comercio internacional. El objetivo de esta nueva vía sería dosificar a este paso, también denominado estrecho de Estambul, que separa la parte europea de la asiática de la ciudad. El Bósforo ha tenido una importancia histórica porque es la única vía por la que países como Rusia, en su parte suroccidental, Bulgaria, Georgia, Rumanía o Ucrania tienen paso al mar Mediterráneo.

Por ello, ante la crisis del estrecho de Ormuz, en Turquía quieren habilitar un canal paralelo para poder ofrecer una solución a este conflicto que puede tener un impacto aún mayor en la economía mundial. El proyecto, que ya fue presentado el pasado 2021 por el presidente Recep Tayyip Erdogan, tendría un coste de 23.400 millones de euros y tendría como objetivo absorber una gran parte del tráfico de uno de los pasos más importantes del mundo… y ofrecer un plan alternativo al estrecho de Ormuz. Parece que Turquía tiene un plan.