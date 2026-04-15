Al menos cuatro muertos y 20 heridos en el segundo tiroteo en Turquía en 24 horas

Un joven de 14 años ha matado a cuatro personas y ha herido a otras 20 en un tiroteo en un colegio en Kahramanmaraş (Turquía).

Se trata del segundo suceso de este tipo que se registra en el país en 24 horas. Este martes, a unos 200 kilómetros de Kahramanmaraş, un joven hirió a 16 personas en el que había sido su instituto y, posteriormente, se suicidó.

El gobernador de la provincia de Kahramanmaraş, Mukerrem Unluer, ha indicado en declaraciones a la prensa que las informaciones preliminares apuntan a que las víctimas mortales son un docente y tres alumnos de entre 10 y 11 años, si bien la cifra podría aumentar.

Unluer ha indicado así que el ataque ha tenido lugar en el Instituto Ayser Çalik, aunque se desconoce de momento el posible móvil del tiroteo. «El incidente sigue abierto. Es un ataque trágico contra uno de nuestros colegios. Estamos investigando lo sucedido de forma exhaustiva», ha explicado el gobernador.

El atacante, que ha utilizado armas de su padre -un ex policía-, ha muerto durante el tiroteo, pero las autoridades no han confirmado si se ha suicidado o se ha disparado accidentalmente.

El ministro del Interior de Turquía, Mustafa Çiftçi y el de Educación, Yusuf Tekin, han anunciado su traslado a la región para seguir de cerca los acontecimientos.