Al menos 16 heridos en un tiroteo en un colegio de Turquía

Al menos 16 personas han resultado heridas tras un tiroteo en un instituto del distrito de Siverek, en la localidad turca de Sanliurfa. Tal y como han informado las autoridades, el ataque ha sido perpetrado por un antiguo alumno de 19 años que ha irrumpido esta mañana en el centro y ha abierto fuego contra los presentes antes de quitarse la vida a medida que los agentes de las fuerzas de seguridad entraban en el inmueble.

El gobernador de la localidad, Hasan Sildak, ha explicado que se ha abierto una investigación tras el incidente, mientras que 12 de los 16 heridos siguen recibiendo tratamiento médico. «Dieciséis personas resultaron heridas como consecuencia del tiroteo. De ellas, cuatro son profesores, diez son estudiantes, una es un agente de policía y otra es la encargada del comedor», ha manifestado.

«Afortunadamente, no ha habido que lamentar víctimas mortales. Cuatro de los heridos se encuentran en estado moderado y han sido trasladados a hospitales situados en el centro de la ciudad», ha afirmado en declaraciones a la cadena de televisión TRT. «Les deseo a todos una pronta recuperación», ha añadido.

Además, ha declarado que el agresor fue estudiante del centro hasta 3º de la ESO, antes de matricularse en otro instituto. «El individuo, nacido en 2007, fue acorralado dentro del edificio por las fuerzas de seguridad durante el tiroteo. Al darse cuenta de que iba a ser detenido, se quitó la vida con un arma de fuego», ha señalado Sildak.

Tiroteo en el consulado de Israel

Este no es el único tiroteo registrado en Turquía en los últimos días. El pasado 7 de abril, los alrededores del consulado de Israel en la ciudad turca de Estambul fueron escenario de un tiroteo donde falleció una persona y otras cuatro han resultado heridas. Según las primeras informaciones, tres individuos abrieron fuego contra la policía y fueron neutralizados. De esos tres sospechosos abatidos, dos atacantes fueron detenidos heridos y otro falleció.

Vídeos publicados en redes sociales mostraron a varios agentes en la zona entre el sonido de disparos, mientras que medios turcos confirmaron el envío de varios equipos a la zona, situada en el barrio de Besiktas.