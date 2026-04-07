Al menos un muerto y cuatro heridos durante un tiroteo cerca del consulado de Israel en Estambul

Los alrededores del consulado de Israel en la ciudad turca de Estambul han sido escenario este martes de un tiroteo donde ha fallecido una persona y otras cuatro han resultado heridas. Según las primeras informaciones, tres individuos abrieron fuego contra la policía y fueron neutralizados. De esos tres sospechosos abatidos, dos atacantes fueron detenidos heridos y otro falleció.

Vídeos publicados en redes sociales muestran a varios agentes en la zona entre el sonido de disparos, mientras que medios turcos han confirmado el envío de varios equipos a la zona, situada en el barrio de Besiktas.

Según las informaciones recogidas por el diario turco Birgun, al menos dos agentes habrían resultado heridos en los enfrentamientos, mientras que los tres sospechosos habrían sido «neutralizados».

Por su parte, el ministro de Justicia, Akın Gürlek, anunció en un comunicado sobre el incidente que un fiscal adjunto y dos fiscales generales han sido asignados a la investigación.

«En relación con los informes de disparos en las inmediaciones del Consulado de Israel en el distrito de Beşiktaş, Estambul, la Fiscalía General de Estambul ha iniciado de inmediato una investigación. Un fiscal adjunto y dos fiscales han sido asignados a la investigación; nuestros fiscales se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos y comenzaron las pesquisas. Con el fin de esclarecer todos los aspectos del incidente, se continúa trabajando en coordinación con las unidades policiales pertinentes, bajo la supervisión de la Fiscalía General, y la investigación se está llevando a cabo de manera minuciosa y exhaustiva. Así lo comunicamos respetuosamente al público», ha dicho.

Según ha informado el ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, se ha determinado la identidad de los atacantes. Uno de ellos llegó a Estambul desde Izmit en un vehículo alquilado y tiene «vínculos con una organización que instrumentaliza la religión». Otro de los participantes en el tiroteo tiene antecedentes por tráfico de drogas.