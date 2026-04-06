Una ONG israelí lleva a Sánchez ante La Haya por crímenes de guerra al vender armas a la dictadura de los ayatolás

Una ONG israelí ha llevado a Pedro Sánchez ante La Haya por crímenes de guerra al vender armas a la dictadura de los ayatolás de Irán. La ONG de Israel Shurat HaDin Law Center ha anunciado este lunes que ha acusado al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez de armar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, los sicarios de los ayatolás de Irán.

El Shurat HaDin Law Center ha anunciado este lunes que ha presentado una denuncia formal por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusándolo de colaborar y ayudar en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad mediante la transferencia oficial por parte de España de componentes explosivos a la República Islámica de Irán antes del estallido del actual conflicto en Oriente Medio.

La comunicación legal, presentada bajo el Artículo 15 del Estatuto de Roma al Fiscal de la CPI en La Haya, alega que Sánchez supervisó la exportación de materiales de doble uso —incluyendo detonadores y componentes relacionados con explosivos— valorados aproximadamente en 1,3 millones de euros entre 2024 y 2025.

Según la comunicación de Shurat HaDin, estos materiales no son bienes industriales inofensivos, sino «componentes críticos que permiten el funcionamiento de dispositivos explosivos», y fueron transferidos en circunstancias donde su uso en ataques contra civiles era previsible y probable.

«Los explosivos no se detonan solos», ha declarado Nitsana Darshan-Leitner, presidenta de Shurat HaDin. En este sentido, Nitsana Darshan-Leitner dijo: «Cuando un gobierno como el de España suministra conscientemente el componente que hace operativo un arma, deja de ser un actor neutral: se convierte en parte de la cadena de

violencia».

La denuncia detalla cómo la República Islámica de Irán ha armado y dirigido durante largo tiempo a organizaciones terroristas —incluyendo Hezbolá, Hamás y hutíes— que dependen en gran medida de sistemas explosivos para atacar poblaciones civiles.

La comunicación de Shurat HaDin sostiene que suministrar detonadores a dicho régimen constituye: